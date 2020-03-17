来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之五十
援鄂医疗队的“知心姐姐”
人民网北京3月17日电 转眼间，张翠翠已在武汉前线支援快一个月了。当初她作为慈铭援鄂医疗队队长带队前往武汉，虽然家人很担心，但还是对她的工作表示了理解和支持。在儿子冯瑞博眼中，这次妈妈“忙”的时间有点长。但他知道此次妈妈是去“执行任务”，她是众多支援武汉“逆行战士”中的一员。
刚到战“疫”一线的那些天，一切需要尽快熟悉与适应，张翠翠甚至“无情”的告诉儿子，不要耽误妈妈工作，暂时不联系。终于有一天张翠翠抽出时间同儿子视频通话，“妈妈，爸爸又加班了，我自己吃了泡面，还把手烫了，可是泡面真好吃啊，我从来没把泡面吃的那么干净。”看着手机那头乖巧的儿子，她忍不住流下眼泪，觉得愧对孩子。小暖男还问妈妈，每天吃的好吗？住的地方安全吗？嘱咐她照顾好自己，别让他“担心”。
前线时间紧，任务重，身为医务工作者和共产党员的她只能“舍小家顾大家”。张翠翠是此次医疗队一行人的党支部书记、90后小护士们的知心姐姐，虽然大家被分配在不同的医疗点，但微信群中总少不了她的贴心问候，她积极乐观的心态让队员们轻松了不少。
武汉的天气一天比一天热，工作中又要穿上不透气的防护服，她长了湿疹，却乐观的开玩笑说，早知这样，剃光头好了。
然而女汉子也有浪漫的一面，深夜回到住所，看着灯火辉煌却寂静无人的大街，她突发奇想，用地上的干树叶拼了一个“加油”，这是她心中所想，也是众多奋战在一线人员的心中所想。
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