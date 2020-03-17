援鄂医疗队的“知心姐姐”

人民网北京3月17日电 转眼间，张翠翠已在武汉前线支援快一个月了。当初她作为慈铭援鄂医疗队队长带队前往武汉，虽然家人很担心，但还是对她的工作表示了理解和支持。在儿子冯瑞博眼中，这次妈妈“忙”的时间有点长。但他知道此次妈妈是去“执行任务”，她是众多支援武汉“逆行战士”中的一员。

刚到战“疫”一线的那些天，一切需要尽快熟悉与适应，张翠翠甚至“无情”的告诉儿子，不要耽误妈妈工作，暂时不联系。终于有一天张翠翠抽出时间同儿子视频通话，“妈妈，爸爸又加班了，我自己吃了泡面，还把手烫了，可是泡面真好吃啊，我从来没把泡面吃的那么干净。”看着手机那头乖巧的儿子，她忍不住流下眼泪，觉得愧对孩子。小暖男还问妈妈，每天吃的好吗？住的地方安全吗？嘱咐她照顾好自己，别让他“担心”。

前线时间紧，任务重，身为医务工作者和共产党员的她只能“舍小家顾大家”。张翠翠是此次医疗队一行人的党支部书记、90后小护士们的知心姐姐，虽然大家被分配在不同的医疗点，但微信群中总少不了她的贴心问候，她积极乐观的心态让队员们轻松了不少。

武汉的天气一天比一天热，工作中又要穿上不透气的防护服，她长了湿疹，却乐观的开玩笑说，早知这样，剃光头好了。

然而女汉子也有浪漫的一面，深夜回到住所，看着灯火辉煌却寂静无人的大街，她突发奇想，用地上的干树叶拼了一个“加油”，这是她心中所想，也是众多奋战在一线人员的心中所想。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

之三十四：“晓”科长战疫记

之三十五：发热门诊的“定心丸”

之三十六：95后男护士，不认怂的“小兄弟”

之三十七：门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家

之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富

之三十九：社区工作者：防疫，与社区居民“同悲喜”

之四十：7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”

之四十一：战“疫”玫瑰两度出征：因为被需要，所以勇往直前

之四十二：医护人员通宵制作送别礼 “鲜花”只为传递爱

之四十三：方舱医生回忆援鄂30天：不经历风雨，怎么见彩虹

之四十四：呼吸内科的“大总管”

之四十五：从非典到新冠三度出征：我是党员，应冲在前

之四十六：防“疫”村支书，退伍“不褪色”

之四十七：23岁：她们奋战在疫情一线 只愿患者早日康复

之四十八：爱情最美的模样：战疫一线新婚夫妻的“爱与坚守”

之四十九：火线入党护士：患者的需要，是我这个职业存在的意义

防疫动态：

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