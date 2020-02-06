武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

人民网北京2月6日电 （杨迪 王国菁）今天是武汉市宣布封城的第14天，也是赵斌（化名）离家办公的第13天。身为武汉市的一名普通电力检修人员，赵斌表示：“在这个特殊时期，我们必须坚守岗位，应对随时出现的电力抢修任务。”

在他看来，疫情期间的工作内容与之前相比好像没有什么不同，但又确实发生了一些微妙的变化。“在疫情发生之前，外出工作只要穿上工作服就可以，但现在则需要戴上口罩，做好防护措施。工作结束回到公司还得及时喷消毒水、洗澡。”赵斌描述。

他介绍：“干我们这行，只要用户有需要，多晚都得在岗。昨天晚上接到一个抢修任务，用户因高压电缆故障造成停电，急需找出故障原因，恢复用电。我们晚上八点多出去，搞到凌晨一点多才回到公司。”

“父母很为我担心，不断地打电话叮嘱我注意安全，如果出门一定要多带几个口罩。” 赵斌无奈地表示：“面对父母的担心，我能做的只是每天多打电话向他们报平安，或者隐瞒一些自己外出的工作次数。”

被问到现在最想做什么，赵斌腼腆地说：“在公司每天要自己做饭，对于我这个不怎么会做饭的人来说，只能勉强填饱肚子，真是非常想吃一顿家里香喷喷的饭菜。”

这是一个特殊的春节，为了防止疫情蔓延，很多人都自觉地呆在家中，响应国家做好隔离、阻断传播渠道的要求。

这是一个特殊的春节，为了满足疫情中心人们最基本的生活保障，还有许多像赵斌一样的基层守护者们，即使是在过年期间，即使与亲密的家人同在一地，却始终没有机会吃一顿团圆饭。

然而，赵斌对此并没有任何抱怨，他希望通过自己坚守电力检修岗位所付出的一点努力，能够维护好人们的基本用电需求。“希望大家都能平平安安地度过这段特殊的日子。”他如是祈愿。