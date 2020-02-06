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来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之二

ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

2020年02月06日15:48 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月6日电（记者 杨迪） 前几天，是自贡市第四人民医院ICU护师赵洪祥女儿3岁的生日，然而，正坚守在武汉市红十字会医院工作岗位上的他，却仍然遗憾地没能陪她度过生日。准确地说，女儿3岁了，赵洪祥都没能真真正正的陪着她过一次生日。

赵洪祥说：“在很久之前，我策划好要准备给她一个开心的生日，还打算买一个睡衣小英雄的玩具给她。可谁知，现在我不仅不在她身边，就连送她这个礼物的想法也被快递停运的现实打住了，最后还是想方设法拜托同事，才给她送去了一个她喜欢的玩具。”

赵洪祥女儿的3岁生日照片。 自贡市第四人民医院供图

女儿生日那天晚上，赵洪祥只能开视频给她唱生日快乐歌，唱着唱着，他却唱不下去了，心里一阵阵发酸。赵洪祥觉得自己欠孩子的特别多：“虽然觉得对不起孩子，但在大义面前，我想孩子长大后也会理解我的选择。”

一个患者听说了赵洪祥女儿过生日的事，就拉着赵洪祥聊天，让他一定要转达自己对他女儿的生日祝福。

这位患者提到，她自己也有个3岁的孙女，说她孙女喜欢吃什么，喜欢玩什么，但说着说着就哭了......她说怕再也见不到孙女了。

身穿防护服的赵洪祥。  自贡市第四人民医院供图

赵洪祥说：“当时我的心里一阵发酸，安慰这位女患者一定要有信心，很快就会治好出院的，我还为她举了之前转出ICU陶叔叔的例子，希望她乐观些。”

“其实，这里很多患者的心理防线都很低，也许在某一瞬间就会崩溃，我的责任不仅要医治他们身体上的病痛，更要给他们心理上的疏通和安慰。”赵洪祥恳切地表示。 

 

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

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(责编：王国菁、杨迪)


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