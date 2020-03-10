来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十三
方舱医生回忆援鄂30天：不经历风雨，怎么见彩虹
人民网北京3月10日电 3月9日，随着最后70名患者出、转院，东西湖方舱医院正式关门大吉，结束了他的历史使命。就在同一天，也是广东顺德人民医院内分泌与代谢科副主任医师邓晓龙和他的同事肖强、刘颖一起到武汉的第30天。
“在满月之际，方舱休舱，这来之不易的时刻离不开方舱内每一个人默默贡献和付出，也饱含着我们医疗队每一位队员辛勤的汗水。”在休舱这天的日记中，邓晓龙写到，东西湖方舱医院成功实现了患者零召回、医护零感染、病人零死亡的目标，“休舱”前的最后几小时，仍要站好“最后一班岗”。
东西湖方舱医院，近一个月来共收治了1700多名轻症和普通患者，汇聚了来自全国各地20支医疗队，以及武汉市1100多名医护人员。邓晓龙所带领的15名医护成员组成的医疗队便是其中一支。到达武汉的第一天，邓晓龙便被任命为广东省援助湖北应对新冠肺炎疫情医疗队领队，同时任命为临时第三党支部书记。
邓晓龙说，我们队由呼吸科、消化科、感染科及ICU的骨干医护人员组成，其中医生5人，护士10人，来自佛山不同的8家医院，紧紧的凝聚在一起，像一个温馨的大家庭。
面对这场疫情攻坚战，邓晓龙也害怕、迷茫过。初到方舱医院的那段时间是医疗队员们最忙碌的时候。在这里他们经历了一段一个医生管理100多个病人的高峰时期。
“我第一次踏入方舱医院时很紧张，因为方舱医院对医生和患者来说都是个十分陌生的环境。但当第一次与新冠肺炎患者接触后，那种不安、迷茫和害怕就变得坦然。”邓晓龙说，我们与患者之间建立了和谐的关系，共同学习手语舞、鬼步舞，见到他们可以出院或转院，为他们感到高兴，与患者之间就像老朋友一样无话不谈。
《真心英雄》是他们一起学习的手语舞。“不经历风雨，怎么见彩虹。”邓晓龙称，这一次的疫情就是一场风雨，只有经历过才可以体会其中的含义，其中的感情，这让我真正明白英雄的真谛。
在东西湖方舱医院休舱的这天上午，邓晓龙和其他医疗队员们一起清点监护仪、呼吸机、氧气袋等设备物资，做好归集整理和交接工作，准备告别这个他们战斗了一个月的“战场”。
“我们一个个查房，与患者最后一次交代病情和注意事项。我们医疗队和患者相约，去顺德吃正宗的早茶，来武汉赏最美的樱花。”面对这样的约定，邓晓龙称，我们有信心实现，就像一位患者说的只要我们活着就有机会。
如今，虽然东西湖方舱医院休舱，但疫情尚未结束，邓晓龙带领的医疗队需原地休整、待命。“方舱休舱，感慨万千，我们真情地与同行与患者挥手告别。”邓晓龙称，曙光在前，我们将坚持不懈、戒骄戒躁，为夺取疫情防控阻击战的最后胜利而继续奋斗。
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