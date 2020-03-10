方舱医生回忆援鄂30天：不经历风雨，怎么见彩虹

人民网北京3月10日电 3月9日，随着最后70名患者出、转院，东西湖方舱医院正式关门大吉，结束了他的历史使命。就在同一天，也是广东顺德人民医院内分泌与代谢科副主任医师邓晓龙和他的同事肖强、刘颖一起到武汉的第30天。

“在满月之际，方舱休舱，这来之不易的时刻离不开方舱内每一个人默默贡献和付出，也饱含着我们医疗队每一位队员辛勤的汗水。”在休舱这天的日记中，邓晓龙写到，东西湖方舱医院成功实现了患者零召回、医护零感染、病人零死亡的目标，“休舱”前的最后几小时，仍要站好“最后一班岗”。

东西湖方舱医院，近一个月来共收治了1700多名轻症和普通患者，汇聚了来自全国各地20支医疗队，以及武汉市1100多名医护人员。邓晓龙所带领的15名医护成员组成的医疗队便是其中一支。到达武汉的第一天，邓晓龙便被任命为广东省援助湖北应对新冠肺炎疫情医疗队领队，同时任命为临时第三党支部书记。

邓晓龙说，我们队由呼吸科、消化科、感染科及ICU的骨干医护人员组成，其中医生5人，护士10人，来自佛山不同的8家医院，紧紧的凝聚在一起，像一个温馨的大家庭。

面对这场疫情攻坚战，邓晓龙也害怕、迷茫过。初到方舱医院的那段时间是医疗队员们最忙碌的时候。在这里他们经历了一段一个医生管理100多个病人的高峰时期。

“我第一次踏入方舱医院时很紧张，因为方舱医院对医生和患者来说都是个十分陌生的环境。但当第一次与新冠肺炎患者接触后，那种不安、迷茫和害怕就变得坦然。”邓晓龙说，我们与患者之间建立了和谐的关系，共同学习手语舞、鬼步舞，见到他们可以出院或转院，为他们感到高兴，与患者之间就像老朋友一样无话不谈。

《真心英雄》是他们一起学习的手语舞。“不经历风雨，怎么见彩虹。”邓晓龙称，这一次的疫情就是一场风雨，只有经历过才可以体会其中的含义，其中的感情，这让我真正明白英雄的真谛。

在东西湖方舱医院休舱的这天上午，邓晓龙和其他医疗队员们一起清点监护仪、呼吸机、氧气袋等设备物资，做好归集整理和交接工作，准备告别这个他们战斗了一个月的“战场”。

“我们一个个查房，与患者最后一次交代病情和注意事项。我们医疗队和患者相约，去顺德吃正宗的早茶，来武汉赏最美的樱花。”面对这样的约定，邓晓龙称，我们有信心实现，就像一位患者说的只要我们活着就有机会。

如今，虽然东西湖方舱医院休舱，但疫情尚未结束，邓晓龙带领的医疗队需原地休整、待命。“方舱休舱，感慨万千，我们真情地与同行与患者挥手告别。”邓晓龙称，曙光在前，我们将坚持不懈、戒骄戒躁，为夺取疫情防控阻击战的最后胜利而继续奋斗。

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之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

之三十四：“晓”科长战疫记

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之三十六：95后男护士，不认怂的“小兄弟”

之三十七：门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家

之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富

之三十九：社区工作者：防疫，与社区居民“同悲喜”

之四十：7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”

之四十一：战“疫”玫瑰两度出征：因为被需要，所以勇往直前

之四十二：医护人员通宵制作送别礼 “鲜花”只为传递爱

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