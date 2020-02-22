飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

人民网北京2月22日电（王国菁）武汉的天空，艳阳高照，睛空万里。看着飞机划过的烟云，翟晨飞对着自己的镜头说道：“这是飞机运送物资后留下的痕迹。”这些天来，翟晨飞一边用自己的镜头记录着武汉，一边也在尽已所能地做好一名志愿者。

“我是一名民航飞行员，这段时间我停飞了，但我并没有停航。”翟晨飞表示，疫情发生后，自己和身边的朋友一起做了志愿者。为了不让家人牵挂，做志愿者这件事他一直瞒着妈妈和爷爷奶奶。“我只告诉了我爸一人，因为我知道身为军人的他不会阻拦我。他总是叮嘱我，做好防护措施，不要担心家里。”翟晨飞抬起头看着天空：“如果没有发生疫情，我也会驾驶着飞机在武汉上空划出这样的痕迹。”

在疫情防控的这段时间，像翟晨飞这样的临时志愿者分布在武汉各地。他们就像是身体上的毛细血管，很小，但也很密集。据翟晨飞介绍，他们一个人可能会有三四个志愿者群，不管是哪个群，只要自己能帮上忙，就一定会赶过去。

“最近我没有飞行任务，我想体现自己的价值，不想躲在家里保全自己。”翟晨飞表示：“在我有能力保护好自己的同时，我还要尽我的努力去帮助他人，我觉得这很有意义。”

为了早日实现消灭病毒、重新回到工作岗位的愿望，翟晨飞和他的志愿者伙伴们都在自发的筹集物资，并将筹集到的物资送到医院或社区。

“我们运送的物资中有些是自己购买的，有些是企业或个人捐赠的。”翟晨飞介绍，我们每个人都有自己的人脉圈子，大家都行动起来就会筹集到不少。

之前有一段时间，武汉很多医院纷纷物资告急，翟晨飞从朋友处对接了一批国外口罩及时送到了医院。“我只是一名飞行员，没有能力弄到几十万或几百万的货，能接到朋友们捐赠的这些口罩，我已经非常感激了。”翟晨飞平和的说。

面对巨大的需求缺口，虽然翟晨飞对接的物资有限，但从防护服、口罩到空气净化器、自热火锅、蔬菜等，几乎每一样他都运送过。“我们不但给医护人员送医疗物资，也给他们送去过水和自热火锅。”翟晨飞表示，2月14日情人节那天，天公不作美，武汉寒潮来袭，他和他的小伙伴们连夜将一万多桶自热火锅和近900箱水卸下车，并在第二天就送到了医院。

2月17日，武汉居民小区已是全面封锁，他和朋友奔走40多公里将六七百斤蔬菜送到了一个疫情比较严重社区。翟晨飞说，“我们送菜的这个社区，规模比较大，那里很多人被确诊。”

被问及他是否害怕过？翟晨飞称，有时候也会害怕。他说：“我的伙伴们刚开始都不让我去当志愿者，可能他们觉得我95年出生的，还比较年轻。后来在我的强烈要求下他们终于同意了。”他笑着说:“和朋友们一起‘战斗’，每次完成任务的时候都很开心。”

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