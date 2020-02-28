养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

人民网北京2月28日电 养老机构是疫情防控的重点场所之一。2月25日，民政部办公厅发布《新冠肺炎疫情高风险地区及被感染养老机构防控指南》，明确要求养老机构须加强疫情防控，严格执行养老机构老人和工作人员只出不进制度。

防控疫情，宜早不宜迟。医务工作者祁亚芳所在的浙江保利西塘和熹会老年公寓自1月25日起便暂停了接收新入住老人，不允许外来人员进入，也不让机构内的老人任意外出。这段时间，祁亚芳已经先后多次劝退了老人家属的探望。

“我们老年公寓里住着70多位老人，老年人身体免疫功能弱，易受病毒感染，我们必须得做好防控措施，确保他们安全。”祁亚芳表示。

“马桶、门把手、灯具开关、呼叫器等每天要接触的地方都要按时消毒，不给新冠病毒留一丝可乘之机。”疫情防控这些天，祁亚芳每天都对自己的团队强调这些话。在这里，同她一起照顾老人身体状况的，一共有16名护理人员。

每天上岗前，护理人员们不但自己要做好防护工作，还要帮助老人做好防护，协助老人戴口罩，每天早晚给70多位老人做体温检测，采取消毒水或紫外线灯等消毒措施每日至少2次。严格的防控措施，虽然是为了确保老人们的身体健康，但有的老人因为见不到家人，出现紧张或焦虑的表现。

“这段时间我们采用24小时值守的制度，万一老人有不舒服或情绪不稳定，要确保能第一时间照顾到。”祁亚芳介绍，有一位老爷爷，他很惦念自己的女儿，有时候他就站在大门口凝望、不愿离开。但此时并我们不建议家属探望老人，就到门口劝导安慰这位老爷爷，并协助他与女儿视频通话。

“大部分老人都很明事理，只要讲明白了，他们就会很配合我门的工作。”祁亚芳介绍，有位老奶奶担心自己的降压药用完买不到，为了让她安心，我们的同事在做好防护以后，专门到药店给这位老奶奶和其他老人买药。

作为养老机构的工作人员，祁亚芳不但要照顾好老人，还要考虑到家属。老人担心家属，家属也牵挂老人，为了让家属放心，祁亚芳每天把老人活动的视频或照片发给家属。“养老机构开展疫情防控工作，单靠机构工作人员是不够的。”祁亚芳表示，我们还必须要与这里的老人及家属团结起来，共同战‘疫’。

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之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

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之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

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之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

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