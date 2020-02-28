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来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之三十

养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

2020年02月28日08:15 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月28日电 养老机构是疫情防控的重点场所之一。2月25日，民政部办公厅发布《新冠肺炎疫情高风险地区及被感染养老机构防控指南》，明确要求养老机构须加强疫情防控，严格执行养老机构老人和工作人员只出不进制度。

防控疫情，宜早不宜迟。医务工作者祁亚芳所在的浙江保利西塘和熹会老年公寓自1月25日起便暂停了接收新入住老人，不允许外来人员进入，也不让机构内的老人任意外出。这段时间，祁亚芳已经先后多次劝退了老人家属的探望。

“我们老年公寓里住着70多位老人，老年人身体免疫功能弱，易受病毒感染，我们必须得做好防控措施，确保他们安全。”祁亚芳表示。

“马桶、门把手、灯具开关、呼叫器等每天要接触的地方都要按时消毒，不给新冠病毒留一丝可乘之机。”疫情防控这些天，祁亚芳每天都对自己的团队强调这些话。在这里，同她一起照顾老人身体状况的，一共有16名护理人员。

每天上岗前，护理人员们不但自己要做好防护工作，还要帮助老人做好防护，协助老人戴口罩，每天早晚给70多位老人做体温检测，采取消毒水或紫外线灯等消毒措施每日至少2次。严格的防控措施，虽然是为了确保老人们的身体健康，但有的老人因为见不到家人，出现紧张或焦虑的表现。

“这段时间我们采用24小时值守的制度，万一老人有不舒服或情绪不稳定，要确保能第一时间照顾到。”祁亚芳介绍，有一位老爷爷，他很惦念自己的女儿，有时候他就站在大门口凝望、不愿离开。但此时并我们不建议家属探望老人，就到门口劝导安慰这位老爷爷，并协助他与女儿视频通话。

“大部分老人都很明事理，只要讲明白了，他们就会很配合我门的工作。”祁亚芳介绍，有位老奶奶担心自己的降压药用完买不到，为了让她安心，我们的同事在做好防护以后，专门到药店给这位老奶奶和其他老人买药。

作为养老机构的工作人员，祁亚芳不但要照顾好老人，还要考虑到家属。老人担心家属，家属也牵挂老人，为了让家属放心，祁亚芳每天把老人活动的视频或照片发给家属。“养老机构开展疫情防控工作，单靠机构工作人员是不够的。”祁亚芳表示，我们还必须要与这里的老人及家属团结起来，共同战‘疫’。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

防疫动态：

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(责编：王国菁、许晓华)


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