为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

部队改制后孙泰与妈妈的唯一一张合影

“妈，好想你，你摘下口罩我看一下你。”

“儿子，工作是大事，千万要注意安全。”在与母亲的视频通话中，这是21岁的民警孙泰自除夕以来，第一次看到母亲的样子。这次视频，维持了不到两分钟便匆忙挂断，母子两人再次投入战“疫”一线。

孙泰是新疆喀什边境管理支队瓦恰边境派出所的一名见习民警，母亲王道英是江苏省连云港市赣榆区塔山镇陡沟村卫生室的一名医生。疫情发生后，本已经休假获批、准备回家陪妈妈过年的孙泰主动请缨到管辖人口最多的库尔格村警务室去工作。但是在孙泰的心里，仍然放心不下远在4000多公里以外的母亲。

“今年春年这样特殊，回不了家，虽然不能陪在妈妈身边，然而，全村13户没出过远门的老人更让我牵挂，他们可能不了解疫情，更缺乏防控知识，这个时候我必须和他们在一起。”孙泰说。

自1月26日以来，孙泰和他的战友们冒着零下十几度的低温，每天早早的就一户一户去给辖区群众测量体温，去村里的街口看一看有没有陌生人来过……防疫力量本来就不多，大家都忙得不可开交。

除了和战友、村干部们一起布置好村里的各项工作，守卡点检查过往车辆和人员，每天孙泰还要拿着个小喇叭，各个路口转一转，每家每户看一看，让他们报个平安。

由于每天基本都要晚上11点才能回到警务室，工作一天下来，孙泰感到精疲力尽。“你怎么不脱衣服就躺下了？”同屋的战友姚城说。“太累了，本来还打算春节回家去相亲,这下估计这个事又黄了！”“哈哈哈……”就这样，两人聊着聊着就倒在床上打起了鼾声。

图为孙泰与妈妈的微信聊天记录

“儿子，妈在上班，这段时间疫情很严重，一定要照顾好自己，身体好才能更好地工作。妈想儿子了。”闲暇之余的微信留言成了母子俩表达想念、互相鼓励的日常联系方式。十余天下来，孙泰仅仅和妈妈在微信中聊了几句话，视频不到两分钟。

孙泰的妈妈在街头给村民发放宣传单。

妈妈王道英作为村里卫生室的唯一一名女医生，在抗疫工作启动后，也是第一时间就回到了工作岗位。

“他婶，没事就不要串门了”“大哥，这个口罩拿着赶紧戴上”“来，我给你量一下体温”从一早起来，孙泰的妈妈就奔走在村里的各家各户，与儿子一样在不同的岗位上做着同样的事。作为医生，每天晚上回到卫生室，还要将当天的工作数据汇总上报给乡里面的卫生院，等到能休息时也差不多快凌晨了，想念儿子却又不忍心叫醒他，只能默默地抽时间给他发一条微信留言，表示想念儿子的心。

这一次，面对疫情，母子二人共同坚守在各自的岗位上，当看到妈妈在微信中说想儿子时，孙泰红着眼睛敲去了几个让人流泪的字眼：“等这段时间忙完了，我休假回家陪您！”

面对疫情，他是警察，妈妈是医生，注定每当有危难之时，便要为了同一个目标奔赴不同的战场。

“妈妈，我们是战友，必胜！”这是母子俩共同的信念和目标。

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