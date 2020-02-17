危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

人民网北京2月17日电 转眼间，西安交大一附院康复科护士张贞随援鄂医疗队到武汉己经有一周多的时间了。“这一周以来的体验比十几年的人生经验都丰富，我的心灵经历了一次又一次的洗礼。”张贞表示。

2020年1月13日，张贞刚刚休完产假回归工作岗位。她公公和婆婆都年过70，老公也在医疗保障单位工作。但是，听到需要去武汉支援的消息时，张贞毅然决然地主动报了名。

张贞等人集结准备去武汉

护士长了解张贞上有老人照料，下有婴儿哺育，关切地说：“你情况特殊，不用报名了，哺乳期要好好休息，一年内不安排上夜班，不能过度劳累。”但是张贞却说，疫情当前，患者的生命安全分分秒秒都在牵动着我的心，我必须为国分忧。

“当时领导和同事听到我主动报名去武汉支援都很惊讶。”张贞称，一开始我并没有告诉父母，因为怕他们担心，不同意让我去。

2月6日下午，西安交大一附院支援武汉医疗队133名医护人员集结，准备奔赴武汉。张贞此时才给母亲打电话，告知自己要去武汉的事。

“电话里我还没说完，妈妈就哭了，但她最终还是理解了我的选择，帮我收拾行李，千叮咛万嘱咐让我注意安全。”张贞说。

2月7日，张贞一行人抵达武汉。为了避免疫情传染，医疗队员准备轻装上阵。“在这个特殊时期，我们把头剃光了，平常我还挺在意头发的，现在剃了心理还是蛮难受的。”张贞表示。

“我为家国去秀发，我为人民披战袍。待到魔疫消亡日，再留青丝飘蛮腰。”这些剃光头发的医护姑娘们用这样的诗句相互安慰，相互激励。

剃发只是开始，更艰苦的考验还在后面。张贞称，自己负责的是危重病人，患者家属无法照料，我们还需要承担病人生活护理的重任。

为了尽可能地节省有限的隔离防护物资，护士们6个小时进行一次轮班，看似时间不长，但没有穿上隔离衣，一般人很难体会到在隔离病房里行动不便带来的体力和精力的双重消耗。

一个班下来，防护服下的洗手衣湿透了，护目镜凝结的雾气模糊了视线。张贞称，身体浸泡在湿淋淋的洗手衣内如同身着铅衣，很容易造成虚脱，护目镜也无法擦拭，长时间带口罩导致缺氧，带来了强烈的窒息感。

防护服是一线医护的铠甲，是上前线的必需装备。上班后仅两天，张贞就因带防护眼镜将脸压破了。“脸又痛又胀，洗脸时手都不敢碰，没办法就干脆贴上创可贴。”张贞表示，每天穿防护服、脱防护服，都要分别花40多分钟，加上从住地到医院耗费的时间，每天工作和准备工作的时间都比较长。

为了节约防护服，张贞他们就穿上成人尿不湿，不敢多喝水，口渴时就强忍着。对前线医护人员来说，每天超负荷工作，休息的时间格外珍贵。

“我们上班后不敢喝水，下班后回到住处，也不敢多喝水。”张贞表示，多喝水无法休息，但这样时间长了容易出现便秘。

对于张贞来说，最轻松幸福的时光，就是偶尔与家人的视频通话时间。“视频里看着我7岁的大女儿，她仿佛一下子长大了，每次通话都叮嘱我好好保护自己。半岁的小儿子瞪着眼睛傻乎乎的，憨态可掬。妈妈嘘寒问暖，让我一定要坚强。”张贞说，家人的嘘寒问暖和鼓励就像一股股暖流，使她力量倍增。

除了家人的关心，医院同事、领导的关心也让张贞克服了恐惧不安。“我想不到自己平常一个弱女子，在国难当头时，竟然成为一个天天都在参与生死大营救的女战士。”张贞笑着说。

“在武汉大学人民医院东院区，我们6名护土一个班次负责着20多名危重新冠肺炎患者的护理工作。”张贞称，不管是给患者输液、给药、量体温、还是用呼吸机辅助呼吸，进行心肺复苏，我都觉得我们是在与死神争夺危重患者。

在病房医护不仅要治愈患者的身体疾病，还要给他们心理抚慰。“为了缓解危重病房的恐惧气氛，我尽量多安慰病人，让他们重塑人生信心，心理上尽量多一些战胜病魔的希望。现在，危重病房的恐惧压抑气氛逐渐少了许多。”张贞表示。

医护的付出患者看在眼里，记在心里。一位危重症患者喘着气对张贞说：“我知道你们从西安大老远来武汉是为了救我们，看到你们每天这么辛苦，真是太感谢你们了。等我病好了，我一定去西安看你们。”

张贞觉得自己来武汉很值。“当疫情来袭，救死扶伤，共赴国难，是我们医护工作者的天职与担当。”她说，虽然每天累得脖子痛、腰痛、腿痛，渴得嗓子冒烟、喉咙痛，但是一想到自己的辛苦将换来一个个垂危病人的康复，换来一个个鲜活生命的再现，就觉得很值很值。

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