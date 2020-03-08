来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十
7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”
人民网北京3月8日电 3月5日，武汉市第三医院17楼病区的医生护士们收到了被新冠病毒感染已治愈的7岁小朋友童童（化名）的两幅画和他妈妈手写的感谢信。
信上写着，“敬爱的边主任、张主任、秦医生、强医生和美丽可爱的护士们（我甚至不知道你们的名字）：…….感谢艰难时刻给我们的无数安慰。无数让泪目的瞬间铭记在心，会在以后的日子激励我们热爱生活，热爱生命。”
2月16日，护士长陈松妍在复核当天接收的20名新患者信息时，发现有一名年龄仅为7岁的患者童童。她随即找到男孩询问住院相关情况。“童童和他的妈妈一起被送到医院住院，但他不清楚妈妈住在那个病区，两个人到医院以后就分开了。”陈松妍说。
“一般情况下，亲属如果同时入院会安排在一起，那一天医院一共集中收治了100多位患者，可能来不及安排。”陈松妍说，我向小朋友打听到母亲的名字以后，便在信息系统中查找她的信息，后来查到童童妈妈被分在12楼病区，
为了让童童和妈妈住在一个病房，陈松妍和17楼病区主任边俊梅商量，联系12楼病区把童童妈妈转到17楼。打电话安排好以后，童童妈妈被连夜转到17楼病区，和童童住进了一间病房。“虽然孩子在病房不哭不闹，特别乖，但没有家人陪在身边，我们看着都心疼。而且亲属住在一起，相互照应、彼此鼓励，有助于康复。”陈松妍说。
童童和妈妈“病房团聚”后，陈松妍想到孩子在病房“关着”可能会觉得无聊，便在医护群里征求意见，给孩子带点什么打发时间。
“我们群里上演了一场大讨论。有人说网上有医生帮忙辅导小病号学习的例子，可以给他带二年级课本或习题集。也有人说，孩子生病够可怜了，还要在病房“按头学习”。后来谢华英护士提议，带童话书来，学习娱乐兼顾。提议得到了大家的一致认可后，她便请自己12岁的女儿给这位没见过面的“弟弟”挑选两本书。第二天，童童便收到了谢华英带来的《80个经典维尼故事》和《安徒生童话》。
随着童童和妈妈的状况越来越好，闲暇之余，童童画了两幅画“疫情之前”和“疫情期间”，送给护士阿姨们。
第一幅画的是一群穿着各式裙子的时髦小姐姐。第二幅画上，小姐姐们变成了一群穿着“大白”那样隔离衣的“超人”。
疫情之前
疫情期间
之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜
之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面
之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”
之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集
之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”
之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临
之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行
之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”
之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富
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