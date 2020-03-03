来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之三十五
发热门诊的“定心丸”
人民网北京3月3日电 3月1日，武汉市第一医院发热门诊的日接诊量为14人，这一数据相比高峰时期的487人减少了近35倍。
而这一天，也是该院急诊科副主任张继龙被抽调到发热门诊工作的第43天。自从1月19日张继龙来到发热门诊，为了“消化”就诊高峰，他时常主动替换值班医生，让他们下来吃口饭，或者干脆给自己加诊。
“高峰期的那些天，每天差不多有400多人到发热门诊看病，即便是在凌晨，仍有百来号人在排队。”张继龙说，一旦进入诊室，医生们连吃饭的时间都没有。
发热门诊人多，一些患者有时会产生情绪，出现过激行为。作为负责人，张继龙在救治工作之外还要安抚好患者们的情绪。“我知道这种时候医务人员的安抚往往比保安更能得到患者的理解。”张继龙说。
在张继龙带领的发热门诊队伍中，几乎每位医生都听到这样一句话——“有任何困难24小时打我电话。”他就像是医生们的“定心丸”，深受大家的信赖与尊敬。
“有任何困难24小时打我电话。”这句话他不但说到，也真的能够做到。1月21日是该院发热门诊日接诊人数最多的一天，从早上七点半开始直到凌晨一点多，张继龙才忙完手中的工作。回到住处，他正洗澡时，医院值班医生打来了电话，原来是留观的一位老年患者病情突然加重，呼吸困难、意识模糊、指脉氧陡降。张继龙赶紧把泡沫冲掉就往回赶。
“当时在电话中我初步判断患者为呼吸衰竭、急性心肌梗死并发心衰可能，就直接跑到急诊科借药，然后再赶到发热门诊投入抢救。”张继龙表示，当抢救结束，患者神志转清，各项参数趋于稳定时，已是凌晨4点多，他便简单地在医院眯了会儿，继续第二天的工作。
武汉市第一医院发热门诊的一线医生很多是非急诊专业出身，张继龙有10余年急诊工作经验，每当遇到危重患者抢救时，他都会亲自参与。
2月24日凌晨，一位老奶奶急发心脏病，呼吸极度困难且胸部CT提示有肺部感染，被120紧急转运至武汉市第一医院发热门诊。情况危急，张继龙的团队立即抢救，待老太太病情平稳后，考虑到患者尚未确诊为新冠肺炎，为防止交叉感染，遂将其安排在单间隔离治疗。
在治疗5天后，老奶奶已能下地走路，并且两次核酸排查均为阴性，排除了新冠肺炎的可能，被转院至非定点医院。
发热门诊的忙碌和付出也得到了患者们的理解，一位70多岁的老人来就诊的同时，家属还从家里带来了一些N95口罩，送给发热门诊的医生。
“身为医生有时会很感动，也会很无助。”回首他的战“疫”经历，张继龙朴实地说，希望能够治好每一位患者，这就是我最大的愿望。
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