武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

人民网北京2月29日电 战“疫”伊始，武汉大学人民医院发热门诊的接诊数量陡增，发热门诊需要支援，选谁呢？当产科的陈春丽接到通知时，她的回答很坚定：“不用考虑，我随时可以。”

放下电话的5分钟后，陈春丽与产科的同事做好交接班，就从科室飞奔至发热门诊。

武汉大学人民医院发热门诊工作压力大，风险大。扛了一个多月，到了第一批护士们该“换防”的日子了。

陈春丽在“发热小分队护理团队”的微信群里征询大家的意见，“哪些人愿意留在发热门诊长期奋战？请私聊我”。陈春丽以为31名护士能有一小半人留下就很不错了。

“我愿意留在发热门诊继续奋战！”“春丽老师，我要与大家共进退！”……不退，31名护士，一个不落的发来了消息。她们已经熟悉了发热门诊的工作流程，不愿意其他同事来冒风险，坚决要求继续留守。她们中，坚守时间最长的已达40多天。“战‘疫’不结束，我们绝不走”，是她们的一致心声。看到大家的回复，陈春丽哭了，她说：“我们坚守，就能保护更多的姐妹。”

陈春丽介绍，发热门诊医护是医院跟新冠肺炎病人之间的第一道承压阀，也是感受疫情压力最大的群体之一，护士承担着极高的风险。例如，鼻咽拭子采集工作，平均每天要取500多例标本，而取标本时，发热患者要取下口罩、头向上扬起，采样管刺激鼻腔时患者还可能会咳嗽打喷嚏，这极大增加了护士暴露感染的风险。

武大人民医院发热门诊，人流量极大，刚搭建的病房设施还不完善，病人候诊时间长，部分患者在等待的过程中焦虑、情绪失控，还有患者咳嗽、打喷嚏没有使用纸巾……没有时间犹豫，陈春丽必须尽快拿出解决方案。

她把自己当成患者，人员聚集，就在发热门诊门口进行宣教；有人咳嗽、打喷嚏、吐痰，护士就教授相关礼仪；患者检查后，提醒他们再戴口罩，消毒双手，避免传染源的二次传播；有的患者累了、渴了，还为他们准备了凳子和水。

卫生纸、水杯、矿泉水，都是陈春丽每天早上在超市买完后，带到科室。她还为大家准备了保鲜膜保护自己的手机，买了很多挂钩悬挂护目镜，买了晾衣架悬挂工作服进行紫外线的统一消毒，以防交叉感染。

从应急物资的筹措，到人员的调度；从场地的准备，到工作人员的工作、生活、思想状况的关注；从医务人员自身的防护，到来院就诊人员心理安抚措施；从各类人员的培训，到工作流程的明确；从各种预案、流程、制度的制定，到具体措施落实情况的督导……她都坚持靠前指挥，亲力亲为，事无巨细。

2月5日，武汉市各个区域接到一个硬性任务，就是三天内检测全部疑似病例。那么对于这么大量的检测，怎么才能更好的完成任务？陈春丽带领的武汉大学人民医院发热门诊护理团队，为了既能快速正确完成标本采集的工作，又保护好同行，她们将操作手法专门录制为采集鼻咽拭子小视频，确保每位护士都能正确掌握操作流程。这一视频通过网络传播后，受到国内护理同行的高度赞誉。

面对采集咽拭子两大难题，陈春丽她们是这样做的。

第一就是做好双向防护，因为咽拭子操作需要患者取下口罩，头向上扬起，从而增加了护士和患者暴露感染的风险，这时需要做好环境的消毒和取标本护士的消毒工作避免患者感染和病毒传播，护士同样需要做好全身防护和隔离措施。

第二就是确保能够取到准确的标本，取样的深度和转动的时间是必须掌握的。他们录制相关视频，保证每个人能按照操作规范进行操作；选出采集咽拭子操作规范、经验丰富的老师作为组长；组长每天现场对每个采集咽拭子的护士进行监管、指导；采集前进行宣教，教会患者礼仪咳嗽，准备好抽纸拿在手上；采集完毕后教患者正确佩戴好口罩；大家一起总结经验，用适宜的手法减轻病人采集时的不适。

只有保证标本采集的正确才能保证检测结果的可信度，陈春丽希望能帮助所有取咽拭子工作人员采集出准确的标本帮助医生诊断，共同努力抗击新冠病毒，取得胜利。

每天很晚回家的她，不敢与孩子和亲人视频，奶奶会把孩子熟睡的样子给她看一下，让她放心。“田妈妈，我好累，我好想哭。”疫情当前，每一个“硬核”护士其实都有一颗柔软的心。2月12日晚上9点，下班后的陈春丽怕控制不住自己的情绪，怕家人担心，不敢给母亲打电话。她把这段时间的经历，讲给了她大学时的辅导员，湖北中医药高等专科学校田维珍老师。

当田老师看到她脸上被护目镜和口罩压出的深深的“最美印痕”时，也忍不住转过头去，哭了。“一定要保护好自己。”这是田维珍老师送给她最简单、但却是最深情的叮嘱。

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