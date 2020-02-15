武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

人民网北京2月14日电 “别急，宝贝！等疫情过后，爸爸妈妈要一起去接你们回家吃热干面！”面对突如其来的肺炎疫情，同济医院器官移植研究所医生杨博和生殖中心医生王兰夫妇立即应战，支援发热病房。

出发前，他们把2岁半的儿子送到年迈的爷爷奶奶家里，请他们帮忙照看。他们还把家里也做了三区的划分：污染区、相对污染区和清洁区。二人“分餐进食、分居两室”，彼此约定只要走出自己的卧室就戴好口罩，尽最大可能避免家庭内部交叉感染。

王兰所在的同济医院中法新城院区作为危重症病例的收治医院，抢救和死亡是不可避免的。王兰说，在一个深夜，一位病危的老年患者血压非常不稳定，血氧饱和度一直很低。她电话跟家属交代了病情及目前的治疗情况，家属在电话那头表示非常理解，连说了几次“医生你们辛苦了！”最后，家属还不忘嘱咐王兰：“医生你们也要做好防护啊！”这通电话让王兰十分感动。她希望疫情结束之后，这样的医患关系可以继续下去。

孩子很懂事，每次视频都是让爸爸妈妈放心工作。夫妇俩每天也只能通过视频化解对儿子的思念。听奶奶说，这几天儿子早上睁开眼睛的第一句话就是：“武汉还有大病毒吗？”

“等疫情过后，我们要摘下口罩，大口地呼吸新鲜空气！”

“等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面、小龙虾、喝奶茶！”

“等疫情过后，爸爸妈妈陪你好好地睡个安稳觉。”

这就是并肩作战的夫妻俩与孩子的约定！

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