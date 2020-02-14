驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

2月2日，国家药监局挂职干部、安徽省砀山县砀城镇林屯村第一书记张年亮从山东老家火速返回驻村岗位，投入到防控疫情工作中。

在老家期间，张年亮就一直放心不下村里的工作，不断地询问着村里的疫情防控情况。看到疫情形势不断加剧，看到村里的干部日夜奋战在抗疫一线，他心急如焚，赶紧向县委组织部提交请战书，要求尽快返回岗位工作。

在请战书中他写道：“疫情就是命令、防控就是责任。非常时期，考验的是一名党员能否真正做到守初心、担使命；检验的是一名驻村干部在危难险重工作中的实际能力和水平。作为驻村第一书记，我必须迎难而上、冲锋在前，在疫情防控一线彰显一名共产党员的政治本色。”

返回驻村工作岗位后，他每天早上起来做的第一件事，就是打开大喇叭，播放疫情防控知识，然后把最新疫情信息和上级通知转发到村里的微信工作群里。

林屯村共有村民4540余人，外出务工返乡人员众多。为此，张年亮每天与村干部一起，利用村广播、流动宣传车等进行疫情防控知识宣传，引导百姓自觉佩戴口罩、勤洗手、勤消毒、不走亲、不访友、不聚集。对村里湖北地区返乡人员展开拉网式筛查、登记，建立详细的人员信息台账。与村“两委”干部组成抗击疫情突击队，每天冲在一线，对进出人员进行登记、测温、消毒。

截至目前，林屯村共排查出湖北武汉返乡人员及密切接触者30余人，外来务工返乡人员300余人。同时，张年亮还积极与国家药监局、相关企业、行业组织进行联系，协调捐赠酒精、消毒液、棉大衣等各类物资。

从除夕夜值班，到一级响应后村“两委”干部全员上岗，再到联防联控轮班值守，林屯村党总支书记焦学芳说：“他一直与我们战斗在防疫一线。我们心里感到非常温暖，也非常踏实。”

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