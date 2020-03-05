来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之三十七
门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家
人民网北京3月5日电 廖双，武汉市第三医院整形门诊的一名护士，一个曾经被新冠病毒感染的患者。“1月15日我开始出现症状，直到3月2日才接受复工体检。这段时间，我曾经害怕到整夜失眠，但从没有无助绝望。”廖双称，因为有很多人、很多爱陪伴，现在我康复了，准备去前线，去陪伴我们的城市，共渡难关。
“从1月15日中午开始，我整个人感觉乏力，头晕。下午医生赶紧给我量体温时已是38.5℃，当时我连站起来都费力。”廖双说，家就在医院马路对面，可那时对她来说特别远。并且回家的一晚上反复发烧，全身疼，一点力气都没有。
1月16日，廖双在医院查完血跟CT后结果显示正常，本以为自己只是普通感冒，休息几天就好。不料在22日重新做检查时，急诊科付主任详细询问过病情后告诉她，发热、干咳、乏力加上CT结果，疑似新冠病毒感染。
“我当时吓的腿都软了，付主任安慰我不要害怕，先吃药观察病情，你这么年轻，会没事的。”廖双说，她不敢回家，打电话让家人帮收拾东西，准备隔离。她说，我用很快的速度挂掉电话，因为怕下一秒就会大哭起来。
在被隔离治疗的这段时间，廖双并不孤独，她知道自己并不是一个人在战斗。“我的朋友跟家人还有同事们，每天给我加油打气，要不是他们，我感觉我会撑不下去。”廖双真诚的说。
在廖双生病期间，武汉市第三医院1月23日被宣布征用为发热定点医院，1月27日开始接收患者。在被隔离的这段时间，廖双虽然休息养病，但她的心一直牵挂着前线的同事们。“我了解到前线缺乏物资，就四处寻求，虽然不多，但能帮一点是一点。”廖双表示，随着日子一天天过去，她感觉一天比一天好，1月25日复查，CT显示吸收了一点。2月3日，再去复查时已经大部分吸收了。为此她的主治医师付主任也激动的说“太好了”。
廖双在日记中写到，我只是付主任很多患者中的一个，我之前从未和她打过交道，她却一直把我放在心上。每次电话里说完再见，我都想哭。
当得知自己状况大有好转时，廖双便跟护理部提出，自己即将康复，可以安排复工日期的请求。她说，其实我并不是想当什么英雄，只是觉得这是自然而然的选择。之前，我被守护得很好，现在我好了，我可以来守护大家，跟我的同事们并肩战斗。
如今，廖双已做完复工体检，准备接受第二次核酸检测，并等待体检结果。廖双许愿一般的说到：“希望我的体检结果完全没有问题，这样我就能达到复工的要求了。”
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