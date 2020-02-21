“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

人民网北京2月21日电 在疫情防控期间，乡医既是医生也是“返乡排查员”“健康管理员”“防疫宣传员”。在泸州市大渡口镇光明村卫计站，宋德春就是这样一位走家串户，用脚步丈量村民“生命防线”的乡村医生。

早上6点，宋德春就带上药箱准备出门了。因为村子里住户不集中，给村民测量体温得挨家挨户上门。为了保证村民们都能及时检测到体温，她必须要一大早就出发。

“我一天要工作近10个小时，过年期间返乡的村民比较多，要摸排他们的情况，及时检测体温。”宋德春介绍，从大年初一开始，她就开启了这样的工作模式。

装上准备好的干粮，宋德春就出发了。从卫计站到村民家一个来回要七八公里，中午饿了她就凑活点，不把时间浪费在吃饭上。

“她是我们镇村医队伍中的‘女汉子’。”大渡口镇卫生院院长邓业斌这样评价她：“每天跑那么多路，从没叫过苦，做着和男乡医一样多的事情。疫情期间我们要求村民都待在家里，有时候个别外地返乡人员情绪波动会比较大。村医们既要安抚他们的情绪，又要普及疫情防控知识，还要指导村民正确的口罩佩戴方式、消毒方式等防护举措。”

宋德春正在核对返乡人员信息（泸州市纳溪区大渡口镇人民政府供图）

“面对疫情，坚守自己的岗位，守护好家乡净土，这是每一个医务工作者的职责。”宋德春说，每次测体温的时候我都不断向村民强调要多喝水、勤通风、多洗手，劝说他们在家隔离期间不要到处走动，并保持一个好的心态。

“我能做的工作其实很简单，就是一家接一家、一遍又一遍，确保“不漏一户、不漏一人”。宋德春质朴地表示。

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