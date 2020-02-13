来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之十二
乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民
人民网北京2月13日电 “主动请缨，积极申请。”在疫情防空期间，这样的话已不是一句简单的口号，而是一种责任和担当。“关键时期，疫情当前，我是一名医生，更是一名共产党员，我们夫妻俩只是想为抗击疫情尽到自己的责任和努力。”泸州市大渡口镇民强村卫计站乡医刘彬一边为返乡人员测量体温，一边平静地说道。
刘彬夫妻正在测量体温。 泸州市纳溪区大渡口镇人民政府供图
刘彬和妻子陈利已经结婚二十多年了，两人都是民强村卫计站的乡医，在无形中两人形成了彼此间特有的默契。
除夕当天，刘彬提出了想要放弃春节休假，去村里消毒杀菌并开展重点人员监测工作。陈利随即应和，并主动承担起了公共区域全面消毒杀菌的工作。
刘斌表示，除每天对重点人员上门体温检测，安抚情绪外，还要在村检测点和劝返点，对过往车辆及行人进行体温测量、登记、宣传等。
疫情期间，乡医这一系列流程对村民来说就是第一道健康防护线。“我们每天就是不断地重复这些工作，一天要做几百遍。视频看到孩子对着手机叫爸爸妈妈时，心里还是有点愧疚。”陈利说，这段时间，孩子暂时交给家中老人照顾。村里有那么多的村民，疫情防控期间，我们得先守护好他们。
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