23岁：她们奋战在疫情一线 只愿患者早日康复

人民网北京3月14日电 “我上吧，我最年轻，我没有什么后顾之忧！”“我也是，我也上！”在湖北荆州中医医院被定为新冠肺炎定点救治医院时，95后的小护士赵格格和夏婷积极报名争取上一线。

今年1月份刚满23周岁的赵格格，是去年刚大学毕业到荆州中医院参加工作的护士。尽管去年刚刚入职，但她在平时工作中却一点都不服输，得到了护士长的认可。护士长表扬她说, 赵格格一直跟着前辈们努力学习，做事认真仔细。

在疫情到来之时，赵格格瞒着家人签下了请战书。医院收治病人后，她剪掉了长发，第一批上了一线。“当时防护物资紧缺，不敢浪费。换拖布时我担心动作太大，会撑破防护服，就跪在地上换。”赵格格说，自己在一线坚持了二十多天。

赵格格称：“因为长时间戴口罩、护目镜、穿隔离衣，耳朵、鼻子被勒出了痕迹。不能碰，一碰就生疼”。虽然很疼，但她从没跟自己的母亲说过，她只是告诉妈妈，“我很好，一点不累，我们也有隔离服，不怕传染，不用担心。”

与赵格格一样，夏婷也是去年大学毕业后应聘到该院工作的护士，今年2月14日是她23岁生日，但在隔离病房工作的她，没有时间去想怎么庆祝今年的生日。“那段时间工作很忙，没有时间想过生日什么的，每天一门心思想着怎么护理好病人，让患者快点好起来。”

与赵格格不同的是，夏婷不是湖北人，她来自甘肃省定西市，去年来荆州参加工作后，已经一年多没回家了。本想趁春节假期回家看看爸爸妈妈，但疫情来临，身为一名护士，她选择留在荆州上一线工作。

“我当时怕父母担心我，就简单跟家人说春节工作忙不回家了，便报名到隔离病房工作。”夏婷称，自己当时心理还是有些恐惧，但看到父亲发微信说“平时多学习，工作多留心，细心防护，一定能赢”这句话时有了勇气和底气。

在隔离病房工作的夏婷，进入病房后便没有了喝水休息的时间。“一进到病房就很忙，因为除了治疗外，还要负责患者打水，送饭，整理床铺等生活方面的事。”夏婷说，每天吃饭从来没在饭点上，贴身的衣服是湿了干，干了湿。

在这样的工作状态中，夏婷因患者一句“谢谢，你们辛苦了！”而感到温暖，她希望病人都能快点好起来。“我们把该做的事情做得更细心一点，和病人一起努力，肯定都会好起来的！”夏婷说。

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