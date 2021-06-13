浙江温州完成重点区域人员第一轮核酸检测 均为阴性

中新网温州6月13日电(记者 范宇斌)13日，据浙江省温州市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室通报称，温州市已完成重点区域人员第一轮核酸检测。

温州市9日发现1例境外输入病例后，立即启动应急响应，科学精准做好排查检测、流调溯源等各项处置工作。

截至13日8时，温州市累计报告确诊病例2例(均为意大利输入)，主动筛查发现无症状感染者2例(其中1例为境外输入病例的关联病例，是患者共同居住的儿子；1例与境外输入病例同航班)。

通报称，温州市重点区域及重点人员第一轮核酸采样检测已完成，共采样检测239013人(其中瑞安市92317人，平阳县88339人，龙港市58357人)，检测结果均为阴性，累计排查密切接触者828人、次密切接触者2850人，均按要求落实严格管控措施。

目前，温州市疫情处置工作正有序开展，平阳县重点区域及重点人群第二轮核酸检测也基本完成，共送检88340人，检测结果均为阴性。

同时，瑞安市、龙港市13日启动重点区域人员第二轮核酸检测采样。

另悉，平阳县万全镇12日开展第二轮核酸采样检测，结果全部为阴性。当前，平阳县正在有计划地对重点人群进行反复多轮筛查。(完)