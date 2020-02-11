流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

人民网北京2月11日电 1月18日农历小年， 湖南省疾控中心传染病预防控制科的青年党员张恒娇正准备把年幼的女儿送到爷爷奶奶家，就接到科长发来的新冠疫情防控召回的信息。“对不起，宝贝，妈妈明天要出差抓病毒，你和爸爸去爷爷家，乖乖等妈妈回。”“妈妈，加油！你要保护好自己！抓完病毒就回来哦。”5岁女儿用稚嫩的童音鼓励妈妈。

然而，随着疫情防控形势日益严峻，疾控中心迅速调整了传防疫情处置工作组人员分工，张恒娇所在的传防科全体取消休假。疫情来势汹汹，疫情防控工作压力陡增。为了更好地完成防控工作，张恒娇主动请缨、“分饰两角”。

作为疫情防控机动队队员的她，在发现聚集性疫情和感染来源不明病例时第一时间奔赴疫情现场，与当地市、县两级疾控中心组成联合调查组，走访医院、社区、病家，调查医务人员、社区工作者、密切接触者，做好病例及聚集性疫情的流行病学调查。“

“疫情对于疾控工作者来说，最大的考验就是密切接触者的追踪管理，一定要尽力做好。”张恒娇如是表示。她对调查中的每一句对话、每一通电话都仔细分析，因为这其中极可能包含密切接触者的线索。等到完成这些工作，往往已经是深夜。然而，疲惫不堪的她仍不能休息，继续开始流行病学调查报告和风险评估，工作到凌晨两三点是常有的事。

张恒娇还是防控动态信息小组的成员。在疫情处置的空档，她见缝插针、加班加点收集全国、全省防控动态及相关技术方案，参与科普微视频录制，紧跟疫情发展形势撰写科普宣传稿件。为了第一时间向公众提供科学权威的防控指导，张恒娇与同事们夜以继日收集资料、整理内容、编写稿件，仅用118小时，就推出了覆盖基础知识、个人、公众、场所预防、发现治疗及消毒处理六大板块的《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识问答》，对疫情防控工作宣传起到了积极作用。

二十多天来，在一线“分饰两角”的张恒娇，唯独没有当好母亲这个角色。女儿每天都盼着妈妈回家。“妈妈病毒还没抓完吗？妈妈你为什么要戴着口罩和眼镜啊？妈妈你好久没陪我睡觉了，妈妈我觉得你很辛苦，等你回来我给你按摩，做大餐！”。

作为一名流行病学调查人员，她深知肩负的职责和使命，放下一家人难得的春节，放下年幼的女儿，只为守护人民的健康。

张恒娇说：“身为疾控人，我们必须把人民群众的安全和健康放在第一位，我特别想和支持我的家人们说声谢谢，只要我有工作任务，你们都全力支持，等到抗疫胜利，我再回来相伴。”

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