国家卫健委：6月13日新增新冠肺炎确诊病例23例 其中本土病例4例

人民网北京6月14日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例，其中境外输入病例19例（上海5例，四川4例，内蒙古3例，广东3例，云南2例，北京1例，江苏1例），本土病例4例（均在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者376人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例322例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6275例，累计治愈出院病例5953例，无死亡病例。

截至6月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例471例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例86344例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91451例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1039286人，尚在医学观察的密切接触者12885人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者391例（境外输入369例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例24850例。其中，香港特别行政区11877例（出院11598例，死亡210例），澳门特别行政区52例（出院51例），台湾地区12921例（出院1133例，死亡437例）。