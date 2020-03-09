战“疫”玫瑰两度出征：因为被需要，所以勇往直前

人民网北京3月9日电 2月14日，湖北省襄阳市中医医院护理部干事王晓冬接到医院通知，将奔赴抗击新冠肺炎疫情的战场，驰援武汉市中医医院汉阳院区。此时，王晓冬正在市传染病医院支援工作。接到通知后，她立即收拾行李，带着嘱托和希望，第二日便与医院援武汉医疗队冒雪启程，再次出征。

此次出征武汉，王晓冬是护理领队，来到武汉市中医医院汉阳院区后，发现这里疫情形势复杂严峻，医院人力资源异常缺乏。王晓冬为队员们加油鼓劲：“我们现在来到的地方是疫情中心，无论是病人的数量还是病情的严重性都超过想象，希望大家能够战胜困难，等疫情结束，我们一起凯旋”。

正式开始进入隔离病区工作后，王晓冬在陌生的工作环境中负责35位病人的护理工作。穿着厚重且不透气的防护服，在为病人们提供医疗服务的同时，还要负责患者的生活起居，工作量是王晓冬之前支援市传染病院的好几倍。但是，已在战“疫”一线拥有丰富经验的王晓冬没有畏惧困难，她说：“在这里，医务人员时刻都被需要，病人们的心理状态也会发生起伏，我们更要及时观察，随时疏导”。

因为被需要，所以勇往直前。在这位两度征战的战“疫”玫瑰眼中，无论疫情形势如何凶险，都将被战胜。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

之三十四：“晓”科长战疫记

之三十五：发热门诊的“定心丸”

之三十六：95后男护士，不认怂的“小兄弟”

之三十七：门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家

之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富

之三十九：社区工作者：防疫，与社区居民“同悲喜”

之四十：7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”

防疫动态：

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