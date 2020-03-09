来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十一
战“疫”玫瑰两度出征：因为被需要，所以勇往直前
人民网北京3月9日电 2月14日，湖北省襄阳市中医医院护理部干事王晓冬接到医院通知，将奔赴抗击新冠肺炎疫情的战场，驰援武汉市中医医院汉阳院区。此时，王晓冬正在市传染病医院支援工作。接到通知后，她立即收拾行李，带着嘱托和希望，第二日便与医院援武汉医疗队冒雪启程，再次出征。
此次出征武汉，王晓冬是护理领队，来到武汉市中医医院汉阳院区后，发现这里疫情形势复杂严峻，医院人力资源异常缺乏。王晓冬为队员们加油鼓劲：“我们现在来到的地方是疫情中心，无论是病人的数量还是病情的严重性都超过想象，希望大家能够战胜困难，等疫情结束，我们一起凯旋”。
正式开始进入隔离病区工作后，王晓冬在陌生的工作环境中负责35位病人的护理工作。穿着厚重且不透气的防护服，在为病人们提供医疗服务的同时，还要负责患者的生活起居，工作量是王晓冬之前支援市传染病院的好几倍。但是，已在战“疫”一线拥有丰富经验的王晓冬没有畏惧困难，她说：“在这里，医务人员时刻都被需要，病人们的心理状态也会发生起伏，我们更要及时观察，随时疏导”。
因为被需要，所以勇往直前。在这位两度征战的战“疫”玫瑰眼中，无论疫情形势如何凶险，都将被战胜。
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