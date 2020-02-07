高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

张贝贝向援鄂医生背影敬礼

人民网北京2月7日电（王国菁）“终于可以回家了。”2月5日，在G67次列车上值乘石家庄客运段的列车长张贝贝终于结束了连续半个月的工作，发出这样的感慨。

“回家的愿望从来没有这样急切过。”张贝贝说：“我上班已经8年了，但离家这么近、又那么远的感觉却从来没有过。在列车上，每次都能经过家乡邯郸，但却只能在站台上看一眼。”

因为新冠肺炎疫情，今年春运与往年有很大不同。张贝贝介绍：“作为高铁人，我们也加入了疫情防控这场没有硝烟的战斗中。

按照铁路部门的安排，为加强疫情防控工作，全国铁路所有办理客运业务的车站都要开展进站或出站测温工作。同时还加强了对各类旅客列车的预防性消毒、应急消毒、终末消毒和全程卫生保洁，对厕所门把手、洗手台水龙头、废物箱投放处等重点部位加密消毒频次，保持列车环境整洁卫生，全力阻断疫情传播路径。

“从接到工作任务开始，我们对每列车的所有车厢都进行全面消毒，对乘客进行体温检测并详细登记旅客基本信息。”张贝贝称。

对张贝贝这样的铁路工作者来说，他们十分清楚自己的处境。就像张贝贝的一位同事在日记中所写的，“每天面对众多旅客，谁知道哪位乘客身上携带了病毒，谁又知道哪一站会上来病毒携带者。”

担心在所难免，但工作仍要继续。1月25日，张贝贝一个敬礼的瞬间被同事抓拍到，并被大家称为“最美的敬礼”。

说到为什么会有这个敬礼，张贝贝介绍：“1月25日那天，在我们的列车上迎来了一批特殊的乘客，他们是25名紧急援鄂的国家医疗队队员。”

“队员们上车已经是凌晨，本以为他们会抓紧时间休息，然而他们却一直在探讨有关新型冠状病毒的内容，还教了我们许多正确的防护举措、普及病毒防控知识。这对于我们完成后续的值乘任务，帮助旅客答疑解惑，发挥了非常大的作用。” 张贝贝表示。

“当他们在武汉下车时，我看着他们的背影，当时就觉得这些‘逆行’的医疗队员们特别伟大，敬礼其实只是我本能的反应。”张贝贝有些不好意思的说：“其实，他们才是最美的人，最让我们感动的人。”

国家援鄂医疗队在武汉下车

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