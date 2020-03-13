来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十六
防“疫”村支书，退伍“不褪色”
人民网北京3月13日电 “虽然我现在已经退役了，但心还没退，若有战、召必回、战必胜。”这是一名普通退役军人的座右铭。他叫温宏伟，2009年退役后，他回到家乡山西忻州，在岢岚县宋家沟乡官地村当一名驻村支书。
新冠病毒疫情防控工作启动以来，温宏伟看在眼里急在心里，“听党指挥、能打胜仗、作风优良”本就是军人本色，虽已退役，但温宏伟仍总想着为大家做些什么。疫情期间，他自掏腰包购买了150箱方便面、罐头、面包等物资，送给在一线执勤的镇村干部、民警、交警和医护人员。温宏伟说：“我是一名村支书，我也在一线疫情防控检查站值过勤，知道他们工作的艰辛，希望尽自己一份绵薄之力。”
温宏伟在给村民发放防控知识宣传册 马玉龙摄
其实在此之前，战“疫”一线一直都有温宏伟忙碌的身影，作为村支书，疫情期间他在全村141户312口人中进进出出，对全村可能存在潜在风险人员进行筛查，确保群众生命安全。
有一次，温宏伟早上6点多就接到一位村民的电话，说母亲因感冒高烧引发持续抽搐，家中又没有药。温宏伟在脑中迅速搜索过滤了一遍村民家的人际关系网，初步判断他母亲的症状应该与疫情无关，但是为确保万无一失，首先安顿家属做好防护工作，杜绝二次传播危险。然后立即去找城里药店的熟人联系购买所需药物，再马不停蹄地送到村民家中。待这位村民母亲的病情稳定后，他才拖着疲惫的身子回到家。
温宏伟的这些举动并不让人意外。除了退役军人、共产党员这些身份，他还是一名志愿者，经常参加各种公益援助活动，无论是清扫城市垃圾还是慰问困难学生，只要有时间他都会参与；每次单位组织捐款活动，他都会积极响应；村里建庙修桥，他是出钱又出力；平时在网上看到有人寻求帮助，虽然素不相识，他也会慷慨解囊；知道朋友孩子生病，不等别人开口，二话不说拿出一万元帮助度过难关；他觉得，无论是对一个党员还是一名退役军人来说，这都是很正常的事。
虽脱下戎装，但初心不改，在最需要的时候，他挺身而出，退伍不褪色，为党和国家打赢这场“疫”战贡献自己的力量。
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