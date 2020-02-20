武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

范学朋在隔离病房内查房

人民网北京2月20日电 近1个多月来，与新冠肺炎的斗争几乎已经成了武汉市第一医院重症医学科主任范学朋生活中的全部。从1月初起，他就没怎么回过家，休息时就睡在办公室，饿了就吃方便面、盒饭或者在微波炉煮饺子。

“以前还挺爱吃饺子的，这些天吃得都不想看了。”范学朋苦笑着说。抗击新冠肺炎疫情的这些天，他已经换了3次战“疫”阵地。从最初的武汉第一医院隔离病房开始，他先后支援了抗击疫情的定点医院武汉市第五医院以及雷神山医院首个病区。2月11日，范学朋又回到了武汉市第一医院。他说：“我回来是因为我们医院也被紧急征用为新冠肺炎重症定点医院。”

范学朋带领首支医疗队进驻雷神山医院

从死神手里抢人，不但要治疗病人的身体，还要给他们活下去的信心。范学朋回忆：“有一次查完房在返回病区出口时，一位中年男人求我一定要救活他的老婆。他对我说——‘她只是你的一个患者，但却是我的全部。’”

范学朋深知，每一位患者的身后，都代表着一个家庭，自己虽然身为医生，但有时也会感到无力无助。为了这些患者和他们的家庭，他必须尽全力去救治和安慰每一位患者。

面对随时随地需要抢救和帮助的病人，范学朋忘记了上下班时间，忘记了今夕何夕，甚至连儿子的生日都忘记了。

2月6日是范学朋双胞胎儿子14岁的生日，忙于工作的他在好友的提醒下才想起来。“虽然跟他们说了生日快乐，但没来得及准备生日礼物，也没能陪在他们身边，心里还是比较愧疚的。”范学朋用遗憾的口吻说。

疫情当前，范学朋没有过多的时间去思念儿子、想念妻子。“我的妻子是武汉协和医院急诊科的总护士长，她也在一线。”范学朋表示，武汉是我们生活的地方，我们都想为这个城市出点力，让她不要被病毒破坏的太严重，希望我们的孩子平安健康的在这里长大。

面对疫情，没有人能置身度外、独善其身。就像范学朋所说，只有每个人都贡献出自己的一份力量，摘下口罩的那一天才能早日到来。

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