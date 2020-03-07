社区工作者：防疫，与社区居民“同悲喜”

杨柳（左一）将蔬菜送至空巢老人家中

人民网北京3月7日电 从1月23日起，武汉武昌区紫阳街保安社区党委书记杨柳便在岗位上开启了疫情防控工作，回首这些天来的防疫之路，杨柳表示，这一路很辛苦，但是很充实、很值得。

“我负责的社区中有一位77岁的独居老人，高烧十多天第一次核酸检测阴性，第二次核检才呈阳性被安排住院。“杨柳称，在老人未确诊的十多天里，老人的女儿每天要给他打几十通电话，询问老人的身体状况。

相比这位老人，另一位老人住院的过程也让杨柳觉得自己付出的很有意义。“二月初定点医院的床位还很紧张，好不容易排到我们社区的一位老人，但老人却因为心里有顾虑不想去医院，我就到老人家里，一直做思想工作。”他说，当救护车开到楼下时，一开始老人还是坚持不去医院，后来自己与民警一起反复劝慰，老人才同意上车。

“我陪老人一块儿去医院，并在救护车里一路安抚老人家。当到了医院门口，老人转身对我说谢谢。这时，我觉得自己做的一切都值了。”杨柳欣慰地说。

在疫情防控这些天，杨柳的工作非常辛苦，他说，自己已经瘦了七八斤，因为每天都吃不好饭，经常有工作上的事马上要去处理。

杨柳有一项工作，就是亲自送所辖社区的确诊患者到医院。送患者被感染的风险比较高，但杨柳明知如此，仍坚持去做这件事。“我是社区的书记，有风险的工作我不带头，那还有谁会愿意去做这些事情呢？”杨柳如是表示。

如今，社区的疑似和确诊患者都被收治进了医院，杨柳的工作重点也发生了变化。“我们现在主要以社区防控为主，并负责一部分采购工作。”他表示，现在是考验社区工作者能力和人力的时候。

杨柳负责的社区有四个小区，6000多位居民，其中还包括多位已过花甲之年的空巢老人。杨柳称，这些老人不太会网购，由社区工作者负责帮他们采购生活用品，起到兜底作用。在社区工作中，杨柳悟出做群众工作不能一板一眼，要灵活应对。

杨柳（中）和同事向社区居民分发采购的蔬菜

杨柳介绍，采购这么多人的生活用品并不是一件容易的事，每天市场菜价可能会不同，有时就会出现统计错误。为了不给群众带来麻烦，社区已经主动贴了不少钱。还有居民买菜时只要本地的上海青，不要杂交的。“工作中会遇到形形色色的人，我们尽最大努力去帮助社区居民，但有时真的没办法满足所有人的需求。”杨柳无奈地说。

在基层工作中，杨柳和同事们的很多悲喜都直接来自社区居民。当他们的工作得到居民认可，就会很有成就感。但是对于家人，他却充满愧疚。“最疼我的一个舅舅前段时间因新冠肺炎去世了。”杨柳悲伤地说，当听到这个消息的时候，真的无法自己。

目前，疫情形势已经得到了很大程度的缓和，当被问及最想做什么时，杨柳不假思索地说，还有十多天我的孩子就要过四岁生日了，我答应过要在生日那天给她买大蛋糕、可乐、鸡翅和冰淇淋，希望到时候能够实现这个愿望。

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