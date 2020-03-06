来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之三十八
方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富
人民网北京3月6日电 周婷婷是江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）呼吸与危重症医学科主管护师，国家（江苏）紧急医学救援队队员。2月28日这天，又轮到她在武汉体育中心方舱医院当班。忙完早上常规的工作，周婷婷像往常一样开始巡视病房，忽然她看见一位女患者蹲在过道的角落里，双手抱头，浑身发抖，像是在低低抽泣。周婷婷赶紧走了过去。
感觉到有人，女病人抬起了头，脸上挂满了泪痕。大概看见是个护士，她有些不好意思，赶紧擦了擦脸，然后像是忽然反应过来一样，一把紧紧抓住周婷婷的手，问道：“我是不是要死了？”周婷婷以为她是担心新冠肺炎，安慰道：“广播里不是科普过了吗？方舱的病人都是轻症，好好配合治疗，死亡率很低……”她却立刻打断周婷婷：“不，不，我让家人帮我查了一下，他们说我可能得了癌症。”
听到她这么一说，周婷婷吓了一跳，赶紧安慰病人，让她别着急，慢慢讲是怎么回事。
“我的例假十几天都没走，心里着急，就让家人在网上查查，结果家人告诉我可能是癌症。”女患者心有余悸，又开始抽抽搭搭地哭泣。周婷婷扶她到椅子上坐下，她的情绪稍稍稳定了些：“我这次确诊住院，因为担心进来了出不去，又担心自己幼小的孩子，整宿整宿失眠。”她越想越激动，越想越伤心，哭声又有些大了起来：“这次老公把网上查到的资料告诉我，怀疑我是得了癌症，我的天都塌了，活下去的希望都没了”。
周婷婷当即郑重的说：“你只是有些月经紊乱，很多女性在内分泌失调或者心理压力大时都有这种情况，并不意味着是癌症。在医学上确诊癌症是很复杂的，需要检查很多项目，不能光凭一个并不典型的症状就妄下猜测。”
聊完专业的，周婷婷又故意把话题引向她的孩子和家庭，想通过家庭重新点燃她的斗志。她们在走廊上聊了很久，渐渐地，女患者的头靠上了周婷婷的肩膀，手也慢慢放松，情绪逐步平稳了下来。
在后来的巡视中，周婷婷特别绕道至女患者的床前看她，发现她还在不停“百度”，但还好情绪比较稳定，不再有过激的举动。周婷婷特地去告诉她：“看病不能光靠百度，医学知识需要系统的学习，一鳞半爪的看东西只会盲人摸象，误导自己。”周婷婷劝她不要别着急，她会帮忙咨询专业的妇科医生。
后来，周婷婷通过同学联系了一位妇产科医生帮忙分析女患者的情况，医生怀疑她最大的可能是功能性子宫出血，但具体还需要进一步的检查支撑。至于现在就说是癌症，可有些杞人忧天了。得到了不错的答案，周婷婷满心欢喜，迫不急待地想告诉这位女患者。
第二天进舱时，周婷婷却发现，女患者已经转走了。几经周折，她终于找到一位认识她的志愿者，要到了她的微信号，把这颗“定心丸”分享给她。女患者听后满心欢喜，再三表达自己的感激之情。
周婷婷鼓励和安慰她要放松心情，好好配合医生治疗，笑口常开，好彩自然来。
女患者最后发给了周婷婷一段话：“如果不是新冠肺炎的话，我很想抱抱你！”听到这个话，周婷婷心里满满的都是感动。她说：“没想到小小的一个举手之劳竟然能给人这么大的帮助。赠人玫瑰，手留余香，这是方舱之行让我一再体会到的感悟，也将是我一生的财富。”
之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜
之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面
之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”
之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集
之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”
之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临
之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行
之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”
防疫动态：
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn