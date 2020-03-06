方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富

人民网北京3月6日电 周婷婷是江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）呼吸与危重症医学科主管护师，国家（江苏）紧急医学救援队队员。2月28日这天，又轮到她在武汉体育中心方舱医院当班。忙完早上常规的工作，周婷婷像往常一样开始巡视病房，忽然她看见一位女患者蹲在过道的角落里，双手抱头，浑身发抖，像是在低低抽泣。周婷婷赶紧走了过去。

感觉到有人，女病人抬起了头，脸上挂满了泪痕。大概看见是个护士，她有些不好意思，赶紧擦了擦脸，然后像是忽然反应过来一样，一把紧紧抓住周婷婷的手，问道：“我是不是要死了？”周婷婷以为她是担心新冠肺炎，安慰道：“广播里不是科普过了吗？方舱的病人都是轻症，好好配合治疗，死亡率很低……”她却立刻打断周婷婷：“不，不，我让家人帮我查了一下，他们说我可能得了癌症。”

听到她这么一说，周婷婷吓了一跳，赶紧安慰病人，让她别着急，慢慢讲是怎么回事。

“我的例假十几天都没走，心里着急，就让家人在网上查查，结果家人告诉我可能是癌症。”女患者心有余悸，又开始抽抽搭搭地哭泣。周婷婷扶她到椅子上坐下，她的情绪稍稍稳定了些：“我这次确诊住院，因为担心进来了出不去，又担心自己幼小的孩子，整宿整宿失眠。”她越想越激动，越想越伤心，哭声又有些大了起来：“这次老公把网上查到的资料告诉我，怀疑我是得了癌症，我的天都塌了，活下去的希望都没了”。

周婷婷当即郑重的说：“你只是有些月经紊乱，很多女性在内分泌失调或者心理压力大时都有这种情况，并不意味着是癌症。在医学上确诊癌症是很复杂的，需要检查很多项目，不能光凭一个并不典型的症状就妄下猜测。”

聊完专业的，周婷婷又故意把话题引向她的孩子和家庭，想通过家庭重新点燃她的斗志。她们在走廊上聊了很久，渐渐地，女患者的头靠上了周婷婷的肩膀，手也慢慢放松，情绪逐步平稳了下来。

在后来的巡视中，周婷婷特别绕道至女患者的床前看她，发现她还在不停“百度”，但还好情绪比较稳定，不再有过激的举动。周婷婷特地去告诉她：“看病不能光靠百度，医学知识需要系统的学习，一鳞半爪的看东西只会盲人摸象，误导自己。”周婷婷劝她不要别着急，她会帮忙咨询专业的妇科医生。

后来，周婷婷通过同学联系了一位妇产科医生帮忙分析女患者的情况，医生怀疑她最大的可能是功能性子宫出血，但具体还需要进一步的检查支撑。至于现在就说是癌症，可有些杞人忧天了。得到了不错的答案，周婷婷满心欢喜，迫不急待地想告诉这位女患者。

第二天进舱时，周婷婷却发现，女患者已经转走了。几经周折，她终于找到一位认识她的志愿者，要到了她的微信号，把这颗“定心丸”分享给她。女患者听后满心欢喜，再三表达自己的感激之情。

周婷婷鼓励和安慰她要放松心情，好好配合医生治疗，笑口常开，好彩自然来。

女患者最后发给了周婷婷一段话：“如果不是新冠肺炎的话，我很想抱抱你！”听到这个话，周婷婷心里满满的都是感动。她说：“没想到小小的一个举手之劳竟然能给人这么大的帮助。赠人玫瑰，手留余香，这是方舱之行让我一再体会到的感悟，也将是我一生的财富。”

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

之三十四：“晓”科长战疫记

之三十五：发热门诊的“定心丸”

之三十六：95后男护士，不认怂的“小兄弟”

之三十七：门诊护士：生病时你们守护我 现在我守护大家

防疫动态：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专题｜防疫课堂｜本网原创

全国地市新型冠状病毒感染的肺炎疫情实时动态｜患者同城查询

人民日报旗下人民好医生APP：全网征集新冠肺炎求助者信息