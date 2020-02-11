疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

人民网北京2月11日电 “前线所有的医务人员都很辛苦，我们必须要去帮他们，如果妈妈真回不来，你要记住妈妈是去做好事。”这是自贡市第四人民医院呼吸与危重医学科主管护师曹小燕在去驰援武汉前留给女儿的一段话。

1月24日，大年三十，有着13年党龄的共产党员曹小燕做了一个重大决定，放弃与家人团聚的日子，报名参加支援湖北武汉应对新型冠状病毒疫情应急医疗小分队。而此时，他的丈夫，作为一名石油人，为了保证节假日期间千家万户的团圆，正坚守在安岳采气作业区高石1井站的岗位上，无法与家人团聚。

曹小燕的丈夫王曦正在工作中。 自贡市第四人民医院供图

曹小燕的丈夫王曦是中国石油西南油气田公司蜀南气矿安岳采矿作业区的一名员工，已经工作24年的他常年驻守在矿井，与家人聚少离多。今年他所在的安岳采气作业区的天然气年产量增加了一番，每天产气270万立方米，产量大，任务重，回家的日子更是屈指可数，逢年过节坚守岗位已成为了他的习惯。由于工作性质王曦长期不在家，妻子曹小燕就扛起了这个家。

当曹小燕将要去武汉的决定告诉丈夫之后，丈夫一下就急了，一是担心前方危险，患有腰椎突出和颈椎增生的妻子身体吃不消，二是自己不能回去顾一家周全，担心孩子没人照顾。面对丈夫一连串的追问，曹小燕却回答得很简单，“老公，我是一名护士，那里有许多病人。”丈夫虽然怪妻子不与自己商量，自作主张报了名，但她也理解妻子，妻子是一名白衣天使，有着救死扶伤的天职。

正月初四是曹小燕出征的日子，母女俩早早起了床，曹小燕细心地为女儿扎了漂亮的丸子头，女儿非常喜欢。透过镜子，女儿看到了妈妈头顶的白发，心中不禁一阵酸涩。在医院送行的人群中，没有丈夫的身影，丈夫因为工作走不开，13岁的女儿来为妈妈送行，小小年纪的她拉着妈妈的手万分不舍，强忍着泪水不哭，还嘱咐妈妈多保重，并送上了一双写满祝福的平安鞋。

自贡市委书记范波，市委副书记、市长何树平与曹小燕等支援湖北医务人员一一握手送别。 自贡市第四人民医院供图

妈妈去了武汉，爸爸在安岳，女儿留在了自贡，一家三口就这样天各一方，忙碌着、坚守着、祈祷着，三颗心紧紧连在一起。为了不影响妈妈休息，爸爸给女儿提了要求，不能给妈妈打电话，想妈妈了就打给爸爸，看似很不近人情的要求，却彰显着一个丈夫对妻子深深的爱。

曹小燕生日前夕，女儿第一次为她写了一封信，信中女儿写道：这13年来，我们母女的酸甜苦辣清晰如昨，爸爸上班长年在外，一直是我们母女在家，相互照顾，相互依恋。您从来没有离开过我，当我知道您要去武汉时，您不知道我有多舍不得您走。但是，我知道您是去做一件伟大而又光荣的事情，所以我非常支持您去！妈妈，您是我的偶像，我的骄傲！等我长大后，一定做个像您一样的人，做一个对社会有用的人，争取为我们自贡，为国家做贡献！

曹小燕的女儿。 自贡市第四人民医院供图

职责所在，使命必达！为了打赢这场艰难的疫情阻击战，丈夫、妻子为了守护千家万户的安宁，在各自的岗位上坚守着，女儿则在家等着父母凯旋归来！这就是这个三口之家的爱与坚守。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

防疫动态：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专题 ｜防疫课堂｜本网原创

全国地市新型冠状病毒感染的肺炎疫情实时动态 ｜患者同城查询

人民日报旗下人民好医生APP：全网征集新冠肺炎求助者信息