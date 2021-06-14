献血对身体有没有损伤？有哪些注意事项？来听专家建议

6月14日是第18个“世界献血者日”，今年的主题是“献血，让世界继续跳动”。那么，作为一名献血者需要满足什么条件？献血是否对身体有害？接种新冠疫苗和献血冲突吗？围绕献血的相关知识，北京红十字血液中心副主任王鸿捷做了详细解答。

献血者需要满足什么条件？

王鸿捷指出，无偿献血有基本条件，首先是年龄方面，《献血法》明确规定，参加献血的适龄公民年龄范围是18-55周岁。需要注意的是，不满18周岁的未成年人是不能献血的。上限年龄55周岁是法律的一般规定，并不是指超过55岁就不能献血，如果身体条件允许且本人同意的话，仍然可以献血。

除此之外，《献血者健康检查要求》对献血者献血之前应具备的基本要素做了明确规定，比如献血者的身体状况，包括一些关键的基础性身体指标，如血压、脉搏、体温、体重等都有要求。

王鸿捷说，标准里还规定了关于献血者健康史的问询，如哪些疾病不能献血、哪些疾病暂缓献血。可以说，既满足我国献血法基本年龄段的要求，同时也满足《献血者健康检查要求》里面内容的，都可以参加献血。

献血前后有哪些注意事项？

王鸿捷提醒，献血前，应该了解基础知识，主要目的是消除紧张不安，带着轻松释然的心态献血。另外还需要做一些基本准备，比如献血前两天应尽量吃一些低脂类食品，这样有利于达到血液检测要求，使受血者获益。还有就是保持充足的休息和睡眠，在献血之前如果身体状况不好，献血过程中乃至献血后发生不良反应的几率就可能增大。

王鸿捷提到，献血后需要注意的是，首先一定要保护静脉穿刺点，并且尽量24小时之内不要洗澡；其次要注意充足的休息和睡眠，不做剧烈运动，比如球类比赛和登山等；最后，献血后一定要在献血现场多坐一段时间，一般要求是15分钟。

献血过程中有哪些安全保障？

谈及献血是否会感染疾病，王鸿捷表示，《血站管理办法》明确规定，血站必须使用国家药监部门批准的一次性采血器具、试剂和设备进行血液的采集。从这个角度来讲，献血是不会发生交叉感染的，公众可以放心。

接种新冠疫苗和献血冲突吗？

王鸿捷说，疫苗的接种确实对于采供血或者无偿献血过程有一定影响，我国针对不同类型的疫苗，都有一个相对延迟的献血时间要求。

他进一步解释，2021年国家卫生健康委办公厅、中央军委后勤保障部卫生局联合印发了《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》，其中规定，新冠病毒灭活疫苗接种者，接种疫苗48小时后可献血；其他类型新冠病毒疫苗接种者（不包括减毒活疫苗），疫苗接种当日起，14天后可献血。

献血对身体有没有损伤？

就献血对身体有无损伤这一问题，王鸿捷解释，这是一个传统性的误解。正常人体总血量在4000-5000毫升左右，按照相关规定，一次献血200毫升，最多不能超过400毫升。这个献血量，实际占正常人整个身体血量的10%左右。

王鸿捷提到，按照世界卫生组织建议，人体一次性献血在13%以内是安全的，不会产生贫血，给身体带来不适。所以我国控制的一次性采血量在安全界限内。当然有一个前提，一定要按照相关规定，科学规范献血。

多长时间献一次血比较合适？

根据献血量的标准200-400毫升，什么频率献一次血比较合适呢？对此，王鸿捷称，献血间隔实际上是为了充分保障献血者的安全。世界各国对于一次性的献血量以及每次献血之间的献血间隔都做了相应规定。我国现在的规定是，如果是针对全血的捐献，间隔期是6个月。（张文婷 实习生韩红）