援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

王军红等人在休息区休息 （供图：北医三院）

人民网北京2月8日电（王国菁）从1月29日到2月8日，国家援鄂医疗队员、北医三院急诊科医生王军红已在武汉工作了11天。这11天来，王军红的抗“疫”日记几乎没有中断过。

王军红说，“日记反映了一名医护人员的心声，我身边朋友在追我的日志，我要继续下去。”

翻阅她最初几天的日记可见，1月29日凌晨3点是王军红在武汉正式上岗的第一天，她在日记中写到，“这是我直面疫情的第一天，紧张、焦虑，就像战士上战场前一样，但我充满信心。”

她表示，凌晨上班我没有一点不适应，作为一名工作了7年的急诊医生，我见过北京的十二时辰，这次也要欣赏武汉的十二时辰。

正如王军红所言,她确实看到了武汉的深夜，只不过是在医院、在病房。王军红说：“我的工作内容包括收病人、评估病情、开医嘱、写病历等，一晚上工作六个小时水米不进，也没有便意。”

从王军红的日记记录中可以看到她工作的场景——2月3日晚上8：50左右到凌晨3点，6个小时共收治了24位患者，其中危重症患者3人。

正在接收患者（供图：北医三院）

每天与几十位患者近距离接触，王军红有时也会忐忑。“或许属兔的人胆子比较小。”王军红笑着说：“我的同事鼓励我，你在抢救室什么阵仗没见过，不怕，我们一起。”

作为一名主动申请去武汉的援鄂医疗队员，“去武汉，上前线。”这在王军红看来是使命所向。临行前她写下了这样一句话，“作为一名医生，许下医学生誓言的时候，就随时准备好了，现在到了我该前行的时候。”

为了更好的工作，她还剪掉留了15年的长发。“长头发工作不方便，也可能会造成感染，切断传播途径最重要。”她坚定的说。

经过这些天的高强度工作，王军红表示：“现在穿脱防护服已是小事一桩，感染防控的理念已深入工作和生活，有些护士姐妹已经开始用敷料来预防鼻梁上的压疮，大家都在默默的适应目前的生活，我觉得很充实。”

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