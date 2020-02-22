湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

“疫情防控越是到最吃劲的时候，越是要把守护人民群众放在第一位。”这是湖北省荆州市公安局经济开发区分局刑侦大队瞿佳面对党旗立下的誓言。他不仅说到，而且做到了。

人民网北京2月22日电（许心怡） 在四口之家，瞿佳平日和儿女有个约定，因为父亲工作繁忙，父亲用手机检查儿子的五年级课后作业，用手机录睡前故事给三岁的小女儿。但是，最近他爽约了。

“老婆，这段时间是非常时期，疫情是一场‘大考’，我们必须随时‘在线’，这几天检查儿子作业和给女儿讲睡前故事的事情就由你代劳了啊！”妻子接到丈夫的这通电话后，也理解他的工作，但是接下来几周都没有见到丈夫回家。

儿子每天也会例行向父亲汇报在家学习的情况，并询问他什么时候回家。可得到的答案却是“儿子，这一段时间的作业就让妈妈给你检查，我一时半会还不能回家。跟妈妈说，这段时间家里没有特别重要的事情就不要打电话给我。”听到这些话后儿子很不解，跟妈妈抱怨“不回家就算了，连电话都不能打吗？就真的忙到了这种地步吗？”

直到有一天，妻子在电视上看到丈夫接受记者采访如何破获一起在防疫期间趁机盗窃的案件，才知道丈夫上了专班破案。还从记者报道中知道，犯罪嫌疑人是刚从武汉回来的。“正因为嫌疑人刚从武汉来，我们更要争分夺秒，才能降低危险系数”。瞿佳表示，抓捕行动成功后，第一时间对嫌疑人进行了初步的身体检查，做到文明执法、科学防疫。

为了不让家人担心，瞿佳事前并没有告诉家人这次专案的特殊性，只是默默地用一位丈夫、父亲力所能及的方式来保护家人，自己承受着这一切压力。案件成功告破后，他还不能回家，需要在办公室里把自己隔离一段时间。这既是保护家人、也是保护战友。

在丈夫回家的那一刻，小女儿扑向了爸爸的怀抱。“你就不害怕啊，万一他们是感染者怎么办？”这是妻子问的第一句话，她又心疼又后怕。“这种趁火打劫的事情，必须依法严惩，绝不能放过。如果犯罪嫌疑人出现新冠肺炎症状、又到处流窜，那就更危险了。”瞿佳说。

晚饭时，瞿佳跟妻子聊天称，“目前的疫情形势，说不害怕是假的，我是儿女父亲，更是党员干部、人民卫士，群众都看着你，关键时刻必须上。”

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之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

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之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

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之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

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