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来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之二十七

子夜“疫”报操盘手

2020年02月25日10:59 来源：人民网-人民健康网

你见过凌晨三点的这座城市吗?

新冠肺炎疫情发生后，每日的疫情数据牵动着全国人民的心。1月22日起，全国实行新冠肺炎疫情日报告、零报告制度，每日凌晨三点前报告前一日24时的疫情情况。自那以后，有一个人，夜夜深耕到凌晨三点，再也没有睡过一个完整的觉。

他，就是湖南省卫生健康委疾控处的调研员谢颖。才40出头，却有着17年的疫情防控工作经验的他，刚参加工作那年就遇上了“非典”，是一名经历过“非典”疫情考验的战士。新冠肺炎疫情发生后，他毅然接下向国家报送湖南省3类19项疫情信息的任务。

谢颖十分清楚，这项看似简单的工作背后意味着什么样的付出。要做好数据报送工作，他必须对14个市州123个区县几百名工作人员相当的熟稔，在收集数据和反馈问题的过程中精准地找到具体责任人，保持高效沟通；他必须对各种类型数据的定义了然于胸，时刻关注和掌握国家发布的新版本防治规范动态和要点，把准每一个数字的意义，及时核实发现的疑点；他必须成为一台“机器”，付出巨大的精力和时间，忍受枯燥数字的折磨，确保统计结果报送准确无误。

谢颖笑称，他是在“中东时间”工作的。但到了“北京时间”上班的点，他又准时出现在办公室。为的是继续做好每日0时至12时的疫情报送，每日17时的疫情排查工作日报。累了，困了，就在凳子上靠一会，眼睛眯个几分钟，又精神抖擞继续核对。

刚开始，数据收集并不顺利。由于是各地人工填报，常常会出现这样那样的问题。一个数据出错，就需要层层核对，谢颖因此练就了火眼金睛，总能在最短时间内把这些错误找出来。为了不让报送数据的同志重复犯错，白天他就逐一联系出现错误的同志，耐心讲解数据间的逻辑关系，直到他们真正明白才挂断电话。

要在规定时间内把全省14个市州、123个县市区的数据准确无误地上报，时间很紧。为了保证时效性，谢颖会提前做很多准备工作，比如打印前一天的数据，结合网报上收集的部分数据去推算当天的数据，经过一整套严格的审核过程，才能让大家及时看到准确、实时的数据更新。

有人问，你不累吗？

“当然很辛苦，每天面对这么多数字。”但是他知道，每一个数字，都是一个活生生的人。每一个数字，背后都有他们自己许许多多悲欢离合的故事。每一个数字，都有数不清的临床医护人员、疾控流调队员、基层工作人员在为之付出努力。每一个数字，都有可能影响省级和国家级专家对疫情走势的判断。每一个数字，每天都有十几亿同胞在时刻关注着。“我不能出错，也不能拖延。尽管辛苦，但充满干劲！”他眼中充满了坚毅。

今天，是向国家报送每日疫情数据的第35天。凌晨三点的长沙依然被黑暗笼罩，但像谢颖一样为疫情防控而坚守的战士们，如夜空中一颗颗闪亮的星，汇成星星之火，驱散黑暗，守护安宁。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

防疫动态：

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(责编：许心怡、崔元苑)


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