一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

人民网北京2月25日电 “只为万家灯火的同亮，还有患者渴望的眼神！”在湖北省十堰市第二定点医院的誓师大会上，来自全市各医疗战线的白衣战士们庄严宣誓。大会结束后，站在队伍中的十堰市太和医院综合医疗科主治医师郭功兵便迫不及待地奔向新的“战场”。

“我的同学已经在武汉奋战了一段时间。被选入第一批医疗支援队伍，我早就做好了准备！”郭功兵这样解释当时的从容。

被选为医疗支援医生时，郭功兵正在综合医疗科值班。接到命令后，他内心一点也不感到意外，朋友圈里武汉同学连续在一线奋战的情景早就烙在他的心里，所以没有一点犹豫，他接受了任务。

“我既是一名医生，也是一名党员，在疫情面前，更应冲在前线！”郭功兵告诉记者，他的妻子也是一名医务工作者。家中唯一让他牵挂的是两个年幼的孩子，小儿子才8个月大。

临行前，妻子跟他讲：“孩子和家里有我，你放心上前线。”他说：“等孩子长大了，可以很自豪地跟孩子讲这段特别的经历。”

郭功兵被分在市第二定点医院1病区，上午刚进驻医院做完准备工作，下午病区就转进来14名新型冠状病毒肺炎确诊患者。他迅速调整心态进入角色，询问病史、对分管患者作出病情判断、制订治疗方案，安抚患者焦虑的情绪。

工作有多忙？“早上进去，等出来的时候都到下午1点多了。”郭功兵给出了一个时间跨度，他诙谐地描述着自己的形象：“进去的时候是真空的，出来的时候是淋浴状态。”

郭功兵的付出感动着病人，他却说，更多的是被病人感动了。他说道：“刚开始开展救治工作，准备给患者做肺部听诊时，患者却说你离我远点，我这个病会传染；还有的患者对他说，你们医生真的很了不起，很伟大！”

“救死扶伤本就是医生的职责，可患者身患疾病还为我们着想，我们更应该肩负起职责。”郭功兵动容地说道。

每天8点，医生交班后，查看患者的检查结果，紧接着穿戴防护装备去查房，查完房后再讨论治疗方案。在医院的1病区，包括郭功兵在内共有6名医生按照排班，以紧凑的节奏在一线奋战。

一名30多岁的女患者，是他负责治疗的患者之一。因为CT检查结果不太好，自住进病区后，这名女患者总是焦虑，总是提很多问题。为了安抚患者的情绪，郭功兵不厌其烦地讲解病情、做心理疏导工作。渐渐地，患者的焦虑情绪得到了极大缓解。

一名70多岁的大爷，因为有高血压、糖尿病，下肢合并静脉血栓等基础性疾病，各项评估指标不太好。自感染新型冠状病毒后症状加剧，但总体心态很好。刚住进1病区时自认为病情不重，不愿意吸氧治疗。郭功兵就耐心劝导，最终患者听从了医嘱。

“女患者已经不发烧了，咳嗽也有所缓解。大爷总体情况有所好转。”郭功兵欣慰地说，他目前最大的愿望是患者能够早日康复，自己能够早日见到家人。

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