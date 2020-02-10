基层卫生工作者：“忙”是主旋律

刘柏元（图中）下乡指导疫情防控工作。

人民网北京2月10日电（王国菁）“头鸡二狗三猪四羊五牛六马七人……”每逢春节家里老人便开始掰着指头，看着天气絮叨着今年是猪景气还是羊景气。刘柏元73岁的母亲也不例外，今年春节，她数着日子的同时也在等着儿子回家过年。

从除夕到初七再到十五，元宵节这天，这位母亲在终于盼回了自己的儿子，拉着刘柏元的手，母亲欢喜得老泪纵横。

今年48岁的刘柏元是四川广元市卫健委医政科科长，因为新冠肺炎疫情，他被安排紧急值班，负责全市发热门诊的规范、疑似病人的筛查、确诊病人的转运、救治、综合协调和联络等工作。

卫健委每天早上都要公布最新的疫情数据，作为基层部门，刘柏元要保证到手数据的准确性和及时性。他表示，“目前我们市有6例确诊病例，其中1例昨天出院了，另外还有1个疑似病例。”

除了核实确诊病例和疑似病例数据外，刘柏元每天还需统计全市医用口罩、防护服等医疗物资的储备和使用情况。“我每天要填报20多个表格，因为这些数据是动态的，上午汇总上报后，凌晨还要再收集上报一次。”刘柏元称。

统计数据只是他作为科长所必须要做的工作之一，但同时他也是一名医生。“我是学医的，除了做好上述工作外，还要参加确诊病例及疑似病例的会诊。”刘柏元表示，凌晨除了统计数据外，有发热病人时要组织专家主持会诊，新冠肺炎会诊时间较长，需要好几个小时，有时候不知不觉天就亮了。

“忙”是抗击疫情前线工作者的主旋律，虽然身为科长，但每天刘柏元并不是坐在办公室，是真的要到前线去。用刘柏元的话说：“一天能睡三四个小时就算不错了，经常一干就是通宵。”他说，这段时间经常会在半夜接到工作任务，既有关于医院患者的，也有领导指派的。

9日凌晨，刘柏元日常数据统计工作尚未结束，便接到一则关于四川省组建第四批援鄂医疗队的通知。通知要求，广元市也需要选派出20名医护人员，并在凌晨两点前上报援鄂人员信息。

不到两个小时的时间，如何选择这20名医护人员？从哪些医院抽调？又要派什么学科的人过去？这一系列的疑问接踵而至，时间紧迫，刘柏元一次性打开多张表格开始派兵点将，他既要保障本市医疗不受影响，也需保证派出去的人才能兼备。

经过微信群的号召后，20名医护人员很快确定了，相关信息也准时上报，但结束完手头所有的工作后已是早上八点多钟。刘柏元戏谑地表示：“如果问我现在最想做什么，我会告诉你，我现在就想踏踏实实睡一觉。”

疫情不结束，刘柏元这一愿望或许暂时还无法实现。新一天开始，新的工作内容已经陆续发到了他的微信上。

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