运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

人民网北京2月27日电 很多人知道湖北，是因为李白的那句诗：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”

祖籍重庆的跨越速运华南专线部运输一组专线司机魏春明也是从这句诗里面知道湖北的，但他从来没有去过湖北武汉，参观过黄鹤楼。

2019年，魏春明第一次出远门到了深圳，成为了一名货车驾驶员。

让他没想到的是，大年三十，他所在的速运公司就接到了任务，要向湖北咸宁运送救援物资。

消息刚公布在公司群里，魏春明第一个报名了。

报完名，他心里有点忐忑，湖北疫情严重，自己又是家里的独子，全家的顶梁柱。万一有个三长两短，家中的父母、妻子、还有年幼的两个女儿该怎么办？

他试探性地拨通了父母的电话。

电话那头，母亲哭了，但还是支持了他的决定。

父母这一关是过了， 妻子的电话要不要打？

他很了解爱人的性格，为了不让她担心，他选择了隐瞒。

2月1日晚上9点，魏春明和同事戴上口罩，驾驶着装满救援物资的9米6长的大货车，直奔湖北。

这也让魏春明的这段900多公里的车程有了不一样的意义。

与平时在高速上开车相比，魏春明发现，一路上只有零星几辆大货车，一辆小车都没有。

“沿途高速公路服务区的餐馆全部关闭了，幸好买了200多块钱的饼干跟泡面。”魏春明笑着说。

两人四个小时换一次班，饿了就吃泡面和饼干，困了就嚼口香糖。

在离咸宁最近的临湘服务区，魏春明趁着给大货车加油时，想碰碰运气，看能不能吃上米饭，但服务区没饭吃，餐饮店全部关门。

整个服务区就入口有穿着防护服的测温人员和交警。

加油站的工作人员听说他们去送救援物资，给他们塞了2个面包、2瓶牛奶，让他们饿了填一下肚子。

离湖北越来越近，气温也越来越低，冻得人直打寒颤。

这时，他们才发现从深圳出门时，两人都只穿了一件外套，幸好一人有一件毯子，两人往身上一披，把汽车空调打开，继续前行。

这时候，离湖北咸宁只剩90公里的车程。

2月2号下午2点左右，货车抵达了咸宁高速路出口，量完体温，出示了相关通行证后，车辆顺利地下了高速。

湖北疫情严重，街上冷清，只看到戴着口罩的交警在执勤，重要路口还有医护人员给入市司乘人员测体温。

物资抵达后，早已等在现场的工作人员马上开始卸货，魏春明也帮忙卸货。

下午五点，距离出发过去了整整20个小时，救援物资安全送达，魏春明终于吃上了第一顿热腾腾的白米饭。

两人休息1个小时后，立即驱车返回深圳。汽车回到广东省境内下高速后，两人就被隔离。

“一人一个房间，隔离的房间可以走20步，不算太小。”魏春明说。

躺在隔离房的他，做了一件事：给妻子打了个电话，告诉她过去两天刚刚跑了趟咸宁。

深明大义的妻子，埋怨里更多的是关心：反正已经回来了，自己照顾好自己。

电话刚挂断，家里传来了噩耗：表姐夫因意外去世。

魏春明很悲伤：“他和我情同手足，当年是我把表姐介绍给了他。他在重庆老家，待我父母如亲生父母。他走了，如果不是被隔离，如果不是疫情，我无论如何都要送他最后一程。”

表姐夫出殡那天，魏春明含着泪，点了两支烟，一支给自己，一支告慰去世的亲人。

未能送他最后一程，成为魏春明永远的遗憾。

“后悔去送物资吗？”被问到这个问题时他说，不后悔，如果有机会，还会再申请。

魏春明的48小时，值得被铭记。

隔离检查合格后，魏春明又驾驶着9米6的货车向咸宁进发。

这一次他的防护用品中，增加了防护服。

他说，深圳的花已经开了，湖北的春天也会来临。

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