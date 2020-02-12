基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

刘晓龙（右二）在镇疫情防控点检查 河南省郏县县委宣传部供图

“我有口罩，我儿媳妇给我的，可是我不会戴！”一位老大爷坐在轮椅上一脸无助地说。

“来，我教你戴！”2月7日晚上8点，河南省汝州市郏县长桥镇罗沟村，该镇纪委书记刘晓龙一边帮老大爷戴口罩，一边耐心细致地给他讲解戴口罩的方法。

口罩戴好后，大爷微笑着不停地说:“谢谢你！谢谢你……”

“不用谢！大爷，只要您安全我就放心了。”刘晓龙略带羞涩地说。

刘晓龙大学毕业后来到郏县工作，几经选拔于2017年12月到长桥镇纪委工作，成为一名纪检监察新兵。他所在的长桥镇纪委办公室承担着疫情防控监督检查工作，每天都要深入一线开展督查，确保县委和镇党委安排部署的疫情防控工作措施落地落实。

镇村干部每天都通过各种各样的形式开展宣传教育，绝大部分村民都能自觉待在家中，但仍有少部分老人对疫情严重性的认识不够到位，时不时忍不住出来“扎扎堆”、打打牌，甚至不戴口罩。

当看到类似高危行为时，刘晓龙带领的督查组就立即上前进行劝阻。就在这个过程中，发生了开头那一幕。

放在平时，给大爷戴口罩的举动可能不足挂齿，但此刻正是疫情高发期，大家都在家“葛优躺”彼此隔离，就算出门，也得与旁人保持一定的安全距离，但是当刘晓龙冒着风险手把手地教大爷口罩戴上时，原本略有“抗拒”的大爷大妈安静了，各自默默散开，主动回家了。

“刘书记，你直接接触老大爷，零距离，也太大意了！万一......”督查组同事徐延伟担心地“责备”道。

“我也没想那么多，老大爷需要我，我就去了。”刘晓龙的回答很朴实。

“赶快去洗洗手吧！我们一定也要做好自我防护，才能更好地服务群众。”徐延伟心疼地说。

看着刘晓龙认真洗手的背影，作为一名在基层战“疫”的纪检监察干部，他心里五味杂陈，有担心更有感动，有欣慰更有鼓舞，他觉得这应该就是纪检监察人应有的担当，更是共产党人一颗赤诚的初心。

“有时侯感觉愧对家庭，也想回去看看孩子和家人，但责任所在，我不能为了自己的私事耽误了工作。"攀谈之间，刘晓龙眼眶温润了。

街上的路灯亮了，将前行的路照的通明。夜幕下，连续奋战12天的刘晓龙又带着他的督查组奔赴下一个防控点……

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