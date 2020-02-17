基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

人民网北京2月17日电 这个春节，对于32岁的河南省郏县公安局安良派出所教导员刘东东来说，显得格外漫长。单位离家仅20分钟车程，但他没有回过一次家，每天不是在办案，就是在值守，连给家人打个电话都很奢侈。

上午10时，刘东东和同事驾车巡逻回来，经由最后一站安良镇安东村回到镇政府，此时他们还没有吃早饭。“你们快去吃饭吧，刚才师傅还说米汤又热一遍，还有包子。”看到刘东东回来，镇党委书记范宗锋喊道。在厨房吃饭的时间里，刘东东又接到了4个电话，他回答的都是“吃了饭我们就过去”。

刘东东和同事正在执勤。 河南省郏县县委宣传部张鸿雨供图

疫情就是命令，防控就是责任。作为基层民警，越是假期越是紧张忙碌的时刻，尤其是今年，大年三十中午在家和妻女、父母包饺子时，他接到命令，立即撇下9个月大的双胞胎女儿赶赴岗位：修改值班安排、制定完善方案、逐村入户摸排、社会治安处置……哪天能吃个囫囵饭，他就感觉很“难得”。

根据安排，刘东东需参与镇区“南大门”王平庄村疫情防控检查点的执勤工作，开展对过往车辆和人员的体温监测，登记电话、居住地、沿途停留信息、同行人员、有无发热咳嗽等详细信息，同时对车辆进行喷洒消毒等。同时，他还要对该镇所有公共娱乐场所的关停状况及大型商超开关门时间进行巡防巡控，确保不发生人员扎堆聚集现象。还要对拒不配合人员进行测体温登记，对不听从上级指挥聚众赌博、编造散布疫情谣言等违法行为给予打击，每天都是忙得团团转。目前，该镇从疫区返回人员全部隔离观察，没有出现一例病例。

“作为公安人员，不是我们不畏惧病毒，只是我们责任在肩；不是我们愿意冒险，只是使命让我们必须向前。”刘东东说，希望大家都遵守国家的防控措施，全力守护好一线医护人员所付出的努力，争取夺取疫情防控的最后胜利。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

防疫动态：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专题｜防疫课堂｜本网原创

全国地市新型冠状病毒感染的肺炎疫情实时动态｜患者同城查询

人民日报旗下人民好医生APP：全网征集新冠肺炎求助者信息