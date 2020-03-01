心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

人民网北京3月1日电 在武汉隔离病房中，有一群特殊的“白衣战士”——心理治疗专家。他们消灭的不是患者身体里的新冠病毒，而是患者心中对疫情的恐惧及担忧。

“新冠肺炎疫情作为突发性公共卫生事件，伴随着一些严厉的疫情防控措施，很多人为此产生心理不适。”北京安定医院心理病房主任西英俊称，作为一名国家卫健委派往武汉进行心理危机干预的专家，在隔离病房里看到不少病人出现不同程度的心理问题。

“部分患者存在担心、烦躁、恐惧甚至绝望的情绪，一些医护人员也因长期在一线出现压力过大、焦虑等心理应激反应。”西英俊表示，这种危机的恐慌心理如果任由发展，会影响到更多的人，通过心理危机干预，能化解公众过度的心理应激反应、减轻患者心理负担，助力一线医护人员保持战斗力。

西英俊称：“每当我进入发热门诊，看到那一双双渴求健康与生命的眼睛时，就会产生一种强烈的作为医生的责任感和使命感，不敢有半点儿马虎。”

为了达到应收尽收，应治尽治的目的，武汉建成多个方舱医院医治轻症患者。伴随着确诊病例数上升，方舱医院涌入大批患者。“在这种情况下，患者之间相互的心理影响会有所发酵，需要我们及时帮助患者缓解负面情绪。”西英俊说。

在西英俊及团队入驻的洪山方舱医院里，他们到患者身边倾听患者诉说，排解患者的忧虑。西英俊表示，方舱医院人员较多，现场有时会比较嘈杂、混乱。在这种情况下，越是表现的安静、被动、没有求助需求的人，越有可能处于自伤或自杀的高风险阶段。

当时，有这样一位老年患者引起了西英俊的注意。“我看到一个老人独自坐在床边，表情凝重且一直保持沉默，我就觉得这位老人可能状态不太好。”西英俊称，老人起先不愿理会他，聊了一会后才得知，患者对自己患有新冠肺炎感到非常焦虑，同时得知自己常见面的两位老友因新冠肺炎相继离世，他的内心很悲伤也很惶恐，一度认为自己将不久于人世，再也无法见到亲人。

得知这些后，西英俊便从专业的角度去开导他，引导他走出悲伤，让他明白自己并不无助，以此来增强对抗新冠肺炎的信心。在沟通中，西英俊了解到老人非常想念同样被隔离的子女，担心他们是否被传染。

“我当时就帮老人与他家人视频通话，当他看到视频里家人的状态还比较好的时候，脸上表情终于没有那么沉重了。”西英俊说，在随后几次的随访发现，老人的疾病得到了有效控制，情绪状态正常，饮食、睡眠都不错，积极配合医疗护理，与周围的患友们有了更多的交流。

除了与患者面对面，心理治疗专家团队还借助社会各界力量，充分开辟线上服务平台，利用网络、热线、广播、电台等途径开展心理援助工作。此外，他们还通过录像和面授的形式，指导医护人员开展了自我心理调适和针对危机当事人的心理稳定化工作。

“看到当事人情绪好转，有信心后，我就很有成就感，觉得我的工作很有价值。”西英俊说。

据北京安定医院介绍，作为心理危机干预专家，西英俊曾参与过汶川地震、四川雅安芦山地震、抗击埃博拉医务人员心理保健等多起突发事件心理危机干预工作。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

防疫动态：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专题｜防疫课堂｜本网原创

全国地市新型冠状病毒感染的肺炎疫情实时动态｜患者同城查询

人民日报旗下人民好医生APP：全网征集新冠肺炎求助者信息