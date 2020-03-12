从非典到新冠三度出征：我是党员，应冲在前

人民网北京3月12日电 “我行医的初心和使命，就是救死护伤，哪里需要我就去哪里。”欧阳远辉是江西省赣州市人民医院第二十党支部书记、呼吸与危重症医学科副主任、主任医师，曾先后参与过抗击“非典”、支援汶川。如今。他再次毅然出征随州，用行动证明自己作为一名共产党员，哪里有危险，就会奋战在哪里。

抗非典、援汶川

2003年，“非典”侵袭神州大地，刚刚迈入“三十而立”门槛的欧阳远辉一身干劲，满腔热血的请战进驻到当时的定点医院——原赣州市第二人民医院。

在抗击“非典”的2个月时间里，虽然就在本市，但是欧阳远辉几乎没有回过家，一心扑在工作上。2003年，赣州市人民政府授予欧阳远辉“抗击非典先进个人”。

2008年，汶川地震牵动着无数华夏儿女的心，38岁的欧阳远辉快要“四十不惑”了，他毅然投入到了这场没有硝烟的战斗中，去拯救灾区每个宝贵的生命。来到汶川，欧阳远辉被安排在了成都市第九人民医院。

经过28个昼夜的艰苦奋战，欧阳远辉圆满完成了各项救援任务，被成都市人民政府授予2008年“抗震救灾先进个人”，充分展现了一名白衣天使心系灾区、爱岗敬业的高尚情怀。

战病毒、赴随州

庚子鼠年伊始，新冠肺炎疫情爆发。欧阳远辉入选赣州市新冠肺炎救治专家组成员，被指派到各医疗单位参加有关新冠肺炎患者的会诊。不管是白天还是黑夜，也不管是正在吃饭还是熟睡，他都要在限定的时间内赶到集中地点。常常是白天出发，深夜凌晨才能回到家；如果是半夜启程，则要一直在县里忙到天亮，通宵达旦。

1月22日，欧阳远辉一早又接到上级电话，要求前往崇义县会诊一武汉回来的发热患者。经过查看检查报告，与当地专家一起讨论，初步认定为疑似病例，并采样送市疾控中心做核酸检测，最终该病人成为了赣州市首例确诊患者。返程途中刚刚上高速，他又接到宁都县需要会诊的电话，便立马赶往宁都，这又是一例确诊患者。

当得知医院正在组建医疗后备队前往湖北支援抗疫一线后，刚好“五十知天命”的欧阳远辉主动请缨，坚决要求赶赴核心疫区。

“我是一名共产党员，有多次的援救经历，是专业对口的医务人员，我要上一线。”真挚朴素的话语，闪耀出来的是欧阳远辉的使命担当和医者情怀。

“一开始，家里人是不知道我要去随州的。”毕竟是家里的主心骨，到了50岁的年龄，体力精力也不比以往，欧阳远辉知道家人有担忧、会牵挂。“我是呼吸专业的专家，我不去，谁去？”“你们放心，我一定会做好防护工作的。”他采用了“步步为营”的计策，一点一点做家里人的工作。

欧阳远辉70岁高龄的母亲是一位老党员，虽然文化程度不高，但是觉悟素养很高，非常支持儿子去随州。尽管如此，老母亲还是再三叮嘱他，“远辉，到了随州，咱工作不能丢人，可是一定要注意安全啊！”

做决策、共患难

2月17日，欧阳远辉作为江西援助随州第三批医疗队的一员出征湖北。经过短暂休整、培训学习，2月20日，欧阳远辉首先被安排在随县星旗观测点，开始了排兵布阵的工作。

“当时有人不太理解，一个专家为什么要被指派去小小的观测点，大材小用了。”欧阳远辉说，组织的安排是非常正确的，因为观测点原有的三名工作人员都是妇幼专业的医生，在呼吸救治方面的知识非常缺乏。指导改进防护服穿脱流程、参与改善规范诊疗方案，一到岗的欧阳远辉就担当起“决策者”的角色，另外三位医师一有问题便向他请教。几天以后，观测点确诊的新冠肺炎病人送去了专业定点医院，欧阳远辉马不停蹄转战随县人民医院。

因为是组里呼吸专业职称最高、年纪最大的主任医师，欧阳远辉被推选为随县人民医院隔离二病区的主任，组员们对有疑问的影像都会找他阅片，有疑难病例也会找他商量。

在这里，没有双休的概念，也没有一线、二线的区别，全部都在前线。欧阳远辉兢兢业业的值守在10多年都没有上过的一线班上。他常常错过饭点，躺在床上还在想着患者病情，和战友们同患难、共进退，一心一意为了让病人尽早康复出院。

从33岁到50岁，是每个人人生中最精彩的17年。这17年，欧阳远辉三次为民请命、为国解难，也三次舍身涉险、迎难而上。这是在欧阳远辉已经走过的人生轨迹中，最生动的印记。

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