来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之十九
患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》
人民网北京2月19日电 这几天，患者董阿姨的精神状态越来越好了。
最开始来到武汉市红十字会医院的时候，董阿姨的情绪不太稳定，充满了害怕、恐慌、焦虑情绪，整晚睡不好觉。见到这种情况，四川自贡市第四人民医院支援武汉的ICU护师曾珊琪在每次给她护理时就陪她聊聊天，聊天的时候还特意握着她的手。
慢慢地，董阿姨也逐渐习惯了这样的安慰。后来曾珊琪每次去护理时，她都会主动去拉她的手。董阿姨说：“这样很有安全感。”
前两天，曾珊琪再去看董阿姨的时候，特意给她唱了一首《我和我的祖国》。曾珊琪一边唱着，董阿姨一边握着她的手，好像在打着节拍。
“唱着唱着，我鼻子一酸，哽咽了。”曾珊琪说，听完这首歌，董阿姨告诉我，她一定能睡个好觉。
“我最希望的是等春暖花开，看到董阿姨和更多的患者们慢慢好起来，不要再遭受病魔的困扰。”曾珊琪由衷地希望。
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