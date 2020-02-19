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来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之十九

患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

2020年02月19日08:29 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电 这几天，患者董阿姨的精神状态越来越好了。

最开始来到武汉市红十字会医院的时候，董阿姨的情绪不太稳定，充满了害怕、恐慌、焦虑情绪，整晚睡不好觉。见到这种情况，四川自贡市第四人民医院支援武汉的ICU护师曾珊琪在每次给她护理时就陪她聊聊天，聊天的时候还特意握着她的手。

慢慢地，董阿姨也逐渐习惯了这样的安慰。后来曾珊琪每次去护理时，她都会主动去拉她的手。董阿姨说：“这样很有安全感。”

前两天，曾珊琪再去看董阿姨的时候，特意给她唱了一首《我和我的祖国》。曾珊琪一边唱着，董阿姨一边握着她的手，好像在打着节拍。

“唱着唱着，我鼻子一酸，哽咽了。”曾珊琪说，听完这首歌，董阿姨告诉我，她一定能睡个好觉。

“我最希望的是等春暖花开，看到董阿姨和更多的患者们慢慢好起来，不要再遭受病魔的困扰。”曾珊琪由衷地希望。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

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(责编：李轶群、许晓华)


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