一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事 

人民网北京2月23日电 “向周继同志表示最诚挚的感谢，感谢他主动请缨参加钟祥市冷水镇疫情防控工作……”这是湖北省钟祥市中医院精神科主治医师周继家乡的疫情防控指挥部写给他的感谢信。感谢他坚守在农村疫情防控的第一线。

春节前夕，正是周继在家休息的时间，恰好这段时间他女儿从武汉回家。“因为我女儿从武汉回来，为了保证他人安全，我们一家人都需要自觉在家隔离14天。”周继说。

就在隔离的这段时间，周继知道自己在医院的同事们开启了无休假满负荷工作，虽然他也想和同事们在医院并肩奋斗，但实在是鞭长莫及。“我作为医生虽然去不了医院，但隔离期满后我总要做点什么。”周继下定决心，在新冠肺炎防控这场战斗中，绝不能做“逃兵”。

隔离期一结束，周继便立即申请参加农村疫情防控工作。在疫情防控中，农村有农村的难点和重点，缺乏医务人员便是难点之一，做好农民工返乡检测工作是重点之一。

在得到当地政府和医院的批准后，周继便收拾行囊，投身到了农村疫情防控工作中。

“在武汉‘封城’之前，我们镇每天有大量农民工返乡回家，我要配合镇工作人员做好筛查工作。”周继介绍，我们镇有5万多人，是钟祥市的“南大门”，既然去不了医院，那我就当个“守门人”。

在冷水镇上岗后仅仅六天，周继就为985人检测体温，排查车辆450余辆，发现疑似病例5起。通过当地卫生院进行筛查后，分别于当日送往定点医院治疗。

为了让村民了解更多疫情防控的知识，周继还走家串户，向村民宣传预防的重要性，对行人未戴口罩的行为进行讲解劝说。周继称，“我们要随时掌握武汉返乡人员体温情况，需一天两次上门测量体温。”

“与非典那时相比，现在信息发达了，村民了解疫情的渠道多了，自觉意识提高了很多。”周继介绍：“遇到发热的，我就叫他们做好隔离，完成采样后诊断结果一出来就告诉他们。对那些比较恐慌的群众也做好安抚，让他们有事随时联系一线义务人员。”

在农村疫情防控的这段时间，周继看到农村防疫物资不足，便自掏腰包，买来手套和矿泉水。对于这些义举，他只是说了一句：“我是医生也是党员，保护好大家的身体健康，是我的本职工作。”

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