疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

湛志飞（右）在进行新冠肺炎病毒的核酸检测。 湖南省疾控中心供图

1月21日，湖南省确诊首例新冠肺炎病例，湖南抗疫阻击战正式打响。疫情就是命令，身为湖南省疾控微检科科长的湛志飞随即带领微检科23名成员投入了疫情防控战斗。

“随着省内首例确诊病例的出现，微检科实验室便成了重要的新冠肺炎确诊实验室。”湛志飞介绍，每一天阳性病数据的更新，都凝聚了他与所有微检人的努力和汗水。

由于实验室接收的都是一线阳性标本，检测风险极高，如果不做好防护，就等于战士在战场上没有了盔甲。为了保障科室成员的生命安全，湛志飞把试验室防护装备放在了自己日程里最重要的位置上，防护服、KN95口罩、面屏、眼罩、外科手套等，他想尽一切办法把最好的防护装备都协调到实验室。

湖南临近湖北，在疫情防控上需格外关注。当武汉确定新冠病毒后，湛志飞便立即组建微检科青年检测突击队，实行分组试验培训和生物安全培训，并快速筹备开展了对地市疾控微生物实验室的网络培训。当疫情真正到来的时候，微检科已经做好了充足的技术和试剂储备，迅速在第一时间投入这场没有硝烟的战斗。

厚厚的双层防护服，三、四个甚至五、六个小时的检测时间，每一次的试验，都是对身体的高强度考验。如今，疫情防控已经进入到了最吃劲的关头，实验室几乎24小时都有人在工作。湛志飞介绍，我们科室工作强度高，我作为科长即要关心实验室工作人员身体状况，也要关心同事们的“大后方”。他不断鼓励检测人员说：“你们放心做试验，不要担心缺什么，我来做你们坚强的后盾。”

为了让大家可以有更多的时间休息，在工作安排上，湛志飞尽量把加班时间安排给自己，如果深夜有紧急标本送到实验室，他便立马起身去做检测，有时候走出实验室时，天已经露出鱼肚白。

湛志飞在进行新冠标本的离心。 湖南省疾控中心供图

每天在实验室做阳性病人的标本，会不会害怕被感染？湛志飞说：“面对新冠肺炎我们也会害怕，也会担心被感染，但我们职责所系、重任在肩。疫情面前，我们疾控人责无旁贷，更需要冲锋在前。”

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