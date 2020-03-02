人民网北京3月2日电 早上6点到第二天凌晨，早餐来不及吃，中餐则经常等过点了才赶几口冷饭，晚餐又是一边工作一边匆匆扒几口，夜以继日、通宵达旦在办公室工作，自1月21日以来，这已是娄底市卫生健康委疾控科科长周晓智的常态。在最忙碌的时候，她甚至三天三夜没有合眼，同事们戏称她为“周铁智”。

“不用怕，级别不够、协调不了的事情来找市委政府出面，我们给你顶着！”在疫情形势最为严峻，防控工作最为艰巨的时候，为切实打赢疫情防控阻击战，娄底市委市政府临时决定，让周晓智担任市防控指挥部疫情防控组组长。

这对于周晓智来说，压力扑面而来。小科长当组长，这恐怕也只有在非常时期才有这非常任命。

疫情防控组作为新冠肺炎防控工作中最核心的技术支撑部门，承担着全市防控技术方案制定、疫情监测、报告、处置、数据上报等工作，是党委政府完善疫情防控工作策略的“参谋部”，也是全市防控措施落实的技术指导部门。周晓智深知自己肩负着沉甸甸的责任，压力不敢多想，她也确实没时间去想，手边都是源源不断的紧急任务，

一个月时间内，周晓智带领疫情防控组制定印发各类技术规范、指引30余份，及时传达贯彻上级文件20余份，组织编写疫情分析报告40期、风险评估报告5期，开展工作督导6次，提交工作建议报告10余次，发布各类公众健康知识宣传30余篇，同时开通了全市心理援助热线。娄底“防疫战”打响的一个多月来，每个患者、每个密切接触者的姓名和社会关系，上级下发的每个文件，她都熟记于心、如数家珍。

为加快确诊速度，找准传染源，娄底市委市政府决定在全市范围内开展核酸检测“清零”行动。周晓智组织疫情防控组立即行动，周密部署，制定下发了全市新冠肺炎患者22小时诊疗流程图，统筹安排娄底市现有两家核酸检验实验室检测时间，分批次集中对样本进行检测，同时积极联系第三方检测机构合作开展委托检测，确保了所有发热患者从发热门诊就诊到第一次报告核酸检测结果在22小时内完成，实现应检“四类人员”21967人，实检21967人，完成率均达100%。

每日的疫情数据非常多、非常细，直接影响到党委政府的决策部署，国家规定每日凌晨一点前完成上报。作为全市疫情信息数据的总责任人和对外发布人，周晓智对各种类型数据的定义了然于胸，为确保统计结果报送准确无误，每日凌晨一点后，她审核完报表后才能睡觉，每日清晨七点，她又出现在办公室，国家实行疫情报告以来36个工作日上报疫情数据无差错。她所做的大量细致、繁琐、专业的工作，为疫情防控提供了强有力的技术支撑,为市防控指挥部及时做出科学、可行的疫情防控工作决策提供了精准的信息。

她的拼命精神也带动了身边的同事，“铁姑娘都那么拼命，我们更不好意思偷懒。”周晓智带领的疫情防控组同事们将她的忙碌、焦灼都看在眼里、急在心上，纷纷主动认领任务，防控组三间办公室经常是通宵达旦、灯火通明，没完成当天的任务绝不收兵。

“妈妈，我想你了，我已经很久没看到你了，你能不能早点回家陪陪我”，周晓智正在读小学的儿子给自每天清晨六点多出门、深夜才回家的妈妈打电话说。这个春节，周晓智没有陪父母吃过一餐饭，没有带孩子玩过一分钟，她是“不孝顺”的女儿、“不合格”的母亲，但在防控疫情的前沿阵地，她是一位舍小家顾大家，迎难而上的最美逆行者。

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

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之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

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之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

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之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

之二十五：中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

之二十六：一线战“疫”医生：我是党员 更应冲在前线

之二十七：子夜“疫”报操盘手

之二十八：“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线

之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临

之三十：养老院护工：24小时照护 与老人共同战“疫”

之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行

之三十二：武汉战“疫”护士：疫情不结束，不退！

之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”

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