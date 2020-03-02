来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之三十四
“晓”科长战疫记
人民网北京3月2日电 早上6点到第二天凌晨，早餐来不及吃，中餐则经常等过点了才赶几口冷饭，晚餐又是一边工作一边匆匆扒几口，夜以继日、通宵达旦在办公室工作，自1月21日以来，这已是娄底市卫生健康委疾控科科长周晓智的常态。在最忙碌的时候，她甚至三天三夜没有合眼，同事们戏称她为“周铁智”。
“不用怕，级别不够、协调不了的事情来找市委政府出面，我们给你顶着！”在疫情形势最为严峻，防控工作最为艰巨的时候，为切实打赢疫情防控阻击战，娄底市委市政府临时决定，让周晓智担任市防控指挥部疫情防控组组长。
这对于周晓智来说，压力扑面而来。小科长当组长，这恐怕也只有在非常时期才有这非常任命。
疫情防控组作为新冠肺炎防控工作中最核心的技术支撑部门，承担着全市防控技术方案制定、疫情监测、报告、处置、数据上报等工作，是党委政府完善疫情防控工作策略的“参谋部”，也是全市防控措施落实的技术指导部门。周晓智深知自己肩负着沉甸甸的责任，压力不敢多想，她也确实没时间去想，手边都是源源不断的紧急任务，
一个月时间内，周晓智带领疫情防控组制定印发各类技术规范、指引30余份，及时传达贯彻上级文件20余份，组织编写疫情分析报告40期、风险评估报告5期，开展工作督导6次，提交工作建议报告10余次，发布各类公众健康知识宣传30余篇，同时开通了全市心理援助热线。娄底“防疫战”打响的一个多月来，每个患者、每个密切接触者的姓名和社会关系，上级下发的每个文件，她都熟记于心、如数家珍。
为加快确诊速度，找准传染源，娄底市委市政府决定在全市范围内开展核酸检测“清零”行动。周晓智组织疫情防控组立即行动，周密部署，制定下发了全市新冠肺炎患者22小时诊疗流程图，统筹安排娄底市现有两家核酸检验实验室检测时间，分批次集中对样本进行检测，同时积极联系第三方检测机构合作开展委托检测，确保了所有发热患者从发热门诊就诊到第一次报告核酸检测结果在22小时内完成，实现应检“四类人员”21967人，实检21967人，完成率均达100%。
每日的疫情数据非常多、非常细，直接影响到党委政府的决策部署，国家规定每日凌晨一点前完成上报。作为全市疫情信息数据的总责任人和对外发布人，周晓智对各种类型数据的定义了然于胸，为确保统计结果报送准确无误，每日凌晨一点后，她审核完报表后才能睡觉，每日清晨七点，她又出现在办公室，国家实行疫情报告以来36个工作日上报疫情数据无差错。她所做的大量细致、繁琐、专业的工作，为疫情防控提供了强有力的技术支撑,为市防控指挥部及时做出科学、可行的疫情防控工作决策提供了精准的信息。
她的拼命精神也带动了身边的同事，“铁姑娘都那么拼命，我们更不好意思偷懒。”周晓智带领的疫情防控组同事们将她的忙碌、焦灼都看在眼里、急在心上，纷纷主动认领任务，防控组三间办公室经常是通宵达旦、灯火通明，没完成当天的任务绝不收兵。
“妈妈，我想你了，我已经很久没看到你了，你能不能早点回家陪陪我”，周晓智正在读小学的儿子给自每天清晨六点多出门、深夜才回家的妈妈打电话说。这个春节，周晓智没有陪父母吃过一餐饭，没有带孩子玩过一分钟，她是“不孝顺”的女儿、“不合格”的母亲，但在防控疫情的前沿阵地，她是一位舍小家顾大家，迎难而上的最美逆行者。
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