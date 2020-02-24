来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之二十五
中医ICU护士：加油，我的患者朋友！
人民网北京2月24日电“今天有点热，上班又忙，所以没一会儿工夫，汗流浃背。”广东省第二中医院的ICU护士叶远芳是第二支国家中医医疗队队员，她用文字记录了自己在湖北省中西医结合医院工作的点点滴滴。在日记中她说道：“忙碌最大的好处是，它可以让你忘却模糊眼罩下额头、耳廓的不适；忘却N95口罩下鼻梁的酸痛；忘却戴了手套下的手麻......”
叶远芳照顾的19位病人中有位老爷爷，行动不便，视觉听力不佳。下午6点，发完病人的晚餐和药，她都会走到老爷爷的床边，扶他坐起来，端起饭盒，一口饭一口菜喂他。吃了几口，老爷爷说要喝热水，她又赶忙拿杯子加了热水端给他喝，就这样，几口饭菜几口水，慢慢喂完了饭。
36床的阿姨，每次叶远芳值班给她打针的时候，都会跟她唠唠家常。随着她的病情一天天好起来，刚入院时非常焦虑不安的情绪也慢慢稳定下来。每次叶远芳结束工作离开隔离区前，阿姨都会拉着她的手说：“下次你当班，一定要来看看我，给我加油。”
13床的老爷爷，病情比较重。每次给他打针的时候，叶远芳也都会给他加油。打完针握住老爷爷的手，虽然他没什么力气，但是能够感受到握手时他给予的轻微的回应。现在他整个人的精神状态已经好了很多。
当叶远芳问他：“爷爷，您还记得我吗？”老爷爷点点头，并对叶远芳竖起了大拇指，声音很小，但看得出口型是在说：“加油”！
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