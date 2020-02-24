中医ICU护士：加油，我的患者朋友！

人民网北京2月24日电“今天有点热，上班又忙，所以没一会儿工夫，汗流浃背。”广东省第二中医院的ICU护士叶远芳是第二支国家中医医疗队队员，她用文字记录了自己在湖北省中西医结合医院工作的点点滴滴。在日记中她说道：“忙碌最大的好处是，它可以让你忘却模糊眼罩下额头、耳廓的不适；忘却N95口罩下鼻梁的酸痛；忘却戴了手套下的手麻......”

叶远芳照顾的19位病人中有位老爷爷，行动不便，视觉听力不佳。下午6点，发完病人的晚餐和药，她都会走到老爷爷的床边，扶他坐起来，端起饭盒，一口饭一口菜喂他。吃了几口，老爷爷说要喝热水，她又赶忙拿杯子加了热水端给他喝，就这样，几口饭菜几口水，慢慢喂完了饭。

36床的阿姨，每次叶远芳值班给她打针的时候，都会跟她唠唠家常。随着她的病情一天天好起来，刚入院时非常焦虑不安的情绪也慢慢稳定下来。每次叶远芳结束工作离开隔离区前，阿姨都会拉着她的手说：“下次你当班，一定要来看看我，给我加油。”

13床的老爷爷，病情比较重。每次给他打针的时候，叶远芳也都会给他加油。打完针握住老爷爷的手，虽然他没什么力气，但是能够感受到握手时他给予的轻微的回应。现在他整个人的精神状态已经好了很多。

当叶远芳问他：“爷爷，您还记得我吗？”老爷爷点点头，并对叶远芳竖起了大拇指，声音很小，但看得出口型是在说：“加油”！

来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道：

之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜

之二：ICU护师：女儿3岁 我却又一次错过了她的生日

之三：高铁值乘人员：“最美敬礼”送给“逆行者”

之四：援鄂医生：6小时收治24位病人 有时也会忐忑

之五：为了同一个目标 母子奔赴不同的“战场”

之六：基层卫生工作者：“忙”是主旋律

之七：疫情当前，一家三口的“爱”与“坚守”

之八：流行病学调查员：她在一线“分饰两角”“抓病毒”

之九：曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

之十：战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

之十一：基层战“疫”干部：做好群众防护工作，我义不容辞

之十二：乡医夫妻：孩子交给老人照顾 我们先守护村民

之十三：驻村第一书记：疫情当前，做好一村人的“主心骨”

之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面

之十五：武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

之十六：基层防疫民警：不是不畏惧 只是使命在肩

之十七：危重症区援鄂护士：我为家国去秀发 我为人民披战袍

之十八：疾控微检人：做好新冠肺炎病人标本检测 我们责无旁贷

之十九：患者阿姨：这是我听过最动听的《我和我的祖国》

之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”

之二十一：“女汉子”乡医：用脚步丈量村民“生命防线”

之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集

之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”

之二十四：一封感谢信和一位中医医师的战“疫”故事

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