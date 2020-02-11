曾参加非典防控 村医兄妹再次请缨“上岗”

人民网北京2月11日电 “你不是刚回家吗，怎么又来值班点了？快回去休息。”“没事，我扛得住。”面对妹妹罗青莲的关心，泸州市大渡口镇锦衣社区卫计站村医罗青友微笑着回答。

今年47岁的罗青友和妹妹罗青莲都是锦衣社区卫计站的村医。今年春节，兄妹二人自除夕开始上岗后就一直没有休息，至今已连续工作了19天。

罗青友兄妹在劝返点检测体温

光明村只有罗青友兄妹两位村医，没有交接班一说。每天他们都要负责好村里的消毒、村民体温检测、返乡人员排查以及防疫宣传等，生活、工作几乎全在一个地方。

罗青友介绍：“现在我和妹妹每天上、下午各一次给外地返乡人员上门测量体温，我们分工合作，近一点的她去，远一点的就我去。另外还要配合村支书在路口劝返点给行人做体温检测和讲解疫情防控内容。”

“每天从早忙到晚很少有休息的机会。”罗青莲心疼地说，我想让我哥去休息一会，结果他又返回来了。

疫情防控期间，缺的是有经验的人，而他们兄妹二人正是“熟手”。“我们干村医已经有20多年了，而且我和妹妹都参加过非典防治工作，相比其他人，我们可能有更多的疫情防控经验。”罗青友解释道。

因此，当疫情防控的通知一下发，罗青友和罗青莲没有丝毫犹豫，立刻主动要求上岗。罗青友说，“干了这么久的村医，大家都是我的父老乡亲，这种时候，我不上谁上？”

没有豪言壮语，朴实得一如“乡村医生”这个称呼。作为最贴近农民群众的守护者，正是这些乡村医生用他们最朴实、最直接有效的方式，在基层疫情防控战中发挥着重要的“堡垒”作用。

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