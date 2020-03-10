医护人员通宵制作送别礼 “鲜花”只为传递爱

前两天，武汉城市学院职业学院隔离点的90人解除隔离期，平安回家，在回家之前，他们收到了一份特殊的礼物——武汉市第三医院医护人员亲手制作的小卡片和花。

熬5个通宵 只为传递爱

为了制作这些花和卡片，医护人员连续熬了五个通宵才完成。武汉市第三医院整形科主任杨艳清说，4个医护人员，每天晚上八点下班以后，制作卡片和花，做到每日凌晨5点，才算完成这些礼物。这些手工小礼物里面倾注了医护人员对大家满满的祝福与希望，希望大家都能早日康复，回家团圆。

整形科护士长刘英说：“由于条件有限，买不到现成的祝福卡跟鲜花，吴佳佳和杨会会、刘雅琴就从家里东拼西凑了许多纸张，没有彩笔就用医护常用的蓝黑笔，没有美工刀就用水果刀修眉剪，终于赶在她们解除隔离前夕制作完成。而且针对每个人的心理情况，大家写上了不同的祝福语。

不知道你是谁，却知道你为了谁

“在防护服下，我不知道你是谁，但是知道你为了谁。”现场，张先生几度哽咽的说，在疫情的时刻，他们放下一切，毅然决然的投入到救助病患中，这样逆行冒着巨大的风险，普通人都明白病毒的厉害，专业出身的医生护士更明白这其中的风险，但是他们没有犹豫、没有退缩，因为他们为了我们健康付出了一切。

现场一名病人哽咽无法说话，激动的泪水滑落。武汉市第三医院党委书记赵光亲自把花放在了他的胸口。一位阿姨更是几度哽咽说，你们是这个世界最美丽的天使，是最辛苦的战士，你们为我们付出了太多太多，我们充满感激，你们一定要平平安安的回家。

“谢谢你们，真的谢谢你们，你们真的是比亲人还亲。”来自武汉的吴女士对着医护人员深深鞠躬，并哽咽着说，在隔离点的日子里，武汉市第三医院人员用医疗技术帮她驱赶疾病，用心温暖了她。

武汉市第三医院罗才奎副院长说，在过去的一段日子里，你们经受了心灵的煎熬与病毒的折磨，病毒虽然拉开了我们之间的距离，却让我们的心更加贴近了，今天，看到你们安全回家，我们很高兴。这也鼓舞了我们的医护人员和其它隔离人员更加有信心战胜病毒！

一位即将参加高考的小女生，她收到的卡片上写了医护人员满满祝福，预祝她金榜题名，一路迈向“985”，她激动的向医护人员表达感谢。这名女生说，在隔离点的日子里，医生护士小姐姐们总是担心我营养不够，自己拿出自己牛奶，帮我准备生活用品，帮我复习。让我倍感温暖。

武汉市第三医院党委书记赵光表示，在这个特殊的时期，各位病友与我们的医护人员，是共同战“疫”亲密战友，大家同舟共济，共克时艰，打赢这场无硝烟的战斗，早日恢复健康，解除隔离，回家与亲人团聚！

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