来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之二十八
“雷神”医生，17年后“再战”防疫一线
人民网北京2月26日电 “雷神”“湖北省防治非典突出贡献奖获得者”“湖北十堰市首例新冠肺炎病例接诊医师”，这些都是湖北十堰市太和医院呼吸与危重症医学科党支部书记雷怀定的称号。今年51岁的雷怀定怎么也没想到，2003年非典之后中国还会面临一次新冠肺炎。
“17年前我在一线抗击非典，17年后我再次走上了抗击新冠肺炎疫情的一线。”对于自己接诊十堰市首例新冠肺炎患者的事，雷怀定说这是一次偶然。
1月19日上午，雷怀定接诊了一位61岁的女患者。这位患者有武汉居住史，且有发烧、咳嗽等症状。雷怀定凭借20多年的临床经验，怀疑是新冠肺炎患者，立即对患者进行隔离并拍摄胸部CT。
“CT影像显示患者的肺部已经被感染了，我差不多能确定。那时我们市还没有核酸检测试纸，我马上向上级汇报，不到4个小时，患者就被转送到定点医院。”雷怀定表示，当时大家对新冠肺炎疫情还没感觉到紧张，我赶紧要求医务人员做好防护，避免医务人员和其他患者被感染。
正如雷怀定的判断，这位61岁的老人确实是新冠肺炎患者。1月24日，十堰市防控指挥部发布通告称，该名女患者为十堰市首例确诊新冠肺炎病例，近5年在武汉市居住，1月12日晚出现发热，体温达到39℃。
虽然十堰市这名新冠肺炎首例患者是雷怀定在偶然的情况下接诊的，但上疫情前线却是他主动要求的。针对这一要求，医院考虑到他年龄大，且每日要负责会诊等工作，暂缓了他上前线的请求。
虽然暂缓了几天，但最终在他强烈要求下，院方还是同意了让他上前线。 “我是专家组成员，也是共产党员，医院启动隔离病房后，我带头要求科室党员要冲到最前线。”雷怀定说。2月12日，他开始进驻隔离病房，在一线抗击疫情。
这些天隔离病房的工作，忙的他没有时间接电话、看微信，只有从病房出来的休息时间才能简短的回复一下别人的问候和关心。有人劝他，年过半百，不要这么拼命了。对此他却表示：“作为医生，疫情不退，我怎么能先退。”
作为一名抗击过非典的医生，他更了解医护人员的心情。雷怀定时常与隔离病房的医护人员交心，帮助他们增强信心。他对其他医护人员说：“患者全指望我们呢，如果我们自己都害怕，那患者还能指望谁？这次疫情防控的压力大，但只要做好隔离防护，就没什么好怕的。”
正是因为雷怀定2003年的经历和面对新冠肺炎的从容，他被同事们称为“雷神”。非典那年，雷怀定还是太和医院呼吸内科副主任医师，那时他在非典定点医院奋斗了一个多月，取得患者零死亡、医务人员零感染的胜利。被评为“湖北省防治非典突出贡献奖”“十堰抗非第一人”。
今年“雷神”再次奔赴一线，为了表达对他的敬佩和感激，有人专门给他画了一幅漫画加油鼓劲，希望“雷神”战胜“瘟神”。雷怀定说：“收到漫画我很感动，我们一定争取早日打败“瘟神”。
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