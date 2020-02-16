武汉志愿者：守护我们的城市 疫情过后AA吃火锅

人民网北京2月15日电（王国菁） 如今，武汉的街头暂时少了份车水马龙的喧哗热闹，也少了份摩肩接踵的熙熙攘攘。就像公益歌曲《武汉伢》mv开头中唱的那一句，“我的城市生病了”。因为新冠肺炎，武汉和湖北已经成为全国人民关注的焦点和牵挂。为了让这座在军运会上发光发亮的城市恢复健康，除了有来自全国各地的医护人员在前线舍小家、顾大家地奋战，还有一大批生长在武汉的普通群众，也在力所能及地为治愈这座城市付出自己的努力。他们，就是整日奔波忙碌于街头的志愿者。

“这是我们生活的城市，理应由我们自己来守护，做一点力所能及的贡献，心里才舒坦。”今年28岁的志愿者朱磊这样说。

朱磊是一位普通的武汉市民，在武汉“封城”当天，他自愿报名做了志愿者。他说：“我们家三代都是武汉人，我从小到大都在武汉生活。我正值青年，身体素质优良，免疫力强悍，完全能够胜任向医院运输医疗物资的任务。”

说到为什么会报名做一名志愿者，朱磊表示，1月23日那天，自己帮朋友在志愿者群里统计数据，当时看到卫峰大哥（志愿者之一）一个人一天跑了5个医院，仅口罩就送达10000个，并且在下午结束时对接了新来的80000个口罩。

星星之火可以燎原，卫峰的行动深深地感染了朱磊。当他看到群里发出求助信息，征集愿意志愿者帮忙运送医疗物资时，心里顿时一热。在评估了一下自己的状况后，他义无反顾地报名了。“因为我想为前线医护人员做点什么。”朱磊这样说。

拥有这样想法的不只是朱磊，还有一大批来自各行各业的人们。朱磊所在的志愿者组织名叫“华人众筹项目”，他被分配到武汉本地运输组，主要负责将捐赠的物资运送到分配好的医院。

“10000个口罩送达，800套防护面罩送达， 200台对讲机送完， 430桶酒精送完……”这一连串的数据正是朱磊做志愿者工作的见证。“运酒精确实有点刺激。”朱磊称，酒精属于易燃物品，志愿者的私家车没有相应防护，第一次运酒精时为了安全起见，10辆车开双闪一列行驶，路上万一出问题互相有个照应。

“本地运输组大概有七八十人，涵盖各个行业，有做商业地产的、做广告的、做健身的，甚至还有民航飞行员。”朱磊表示，他的本职工作是机械设备的销售，卫峰大哥是创业者。

“我们有个共同的约定，就是在队友出发前，提醒彼此注意防护和安全时都要说一句：‘疫情过后，我们要一起AA吃火锅。’”朱磊笑着说，眼中洋溢着的，是对幸福的希望，是战胜疫情的信心。

对朱磊这些志愿者来说，感动与被感动几乎每时每刻都在上演。给医院送达的物资会让医护人员感动，而医护人员的付出又让他们感动。这就像朱磊所说：“对于医院我们所做的有限，但对武汉来说，现在我们就是哪里需要哪里‘搬’”。

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