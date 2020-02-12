战疫路上的"父子兵":为社区居民"保驾护航"

人民网北京2月12日电 俗话说：“打虎亲兄弟，上阵父子兵。”在河南省汝州市风穴路街道抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的社区队伍中，就有这样三位特殊的“父子兵”。

父亲李新育是河南省汝州市风穴路街道塔寺社区党委书记，大儿子李峙昊是汝州市钦隆汽车销售有限公司的一名入党积极分子，二儿子李鑫昊还是一名在校大学生。春节期间，父子三人好不容易团聚在一起，原本打算利用假期一家人出去旅行，但这场突如其来的疫情打乱了所有的计划。

李新育正在进行疫情防控宣传（右二）。 汝州市风穴路街道塔寺社区供图

疫情就是命令，防控就是责任。1月26日，风穴路街道疫情防控会议刚结束，还在生病的李新育顾不上休息，立即组织社区工作人员召开疫情防控紧急会议。居委会会议室成了社区防控指挥部，各项防控措施逐条具体到人，6辆宣传车辆，在各街巷、小区进行不间断巡回宣传，提高辖区居民的防控意识；社区居民网格化管理，在各小区门口悬挂横幅，粘贴温馨提醒，对进入小区人员逐人测量体温，耐心督促小区人员佩戴口罩；安排专人，每日上报敏感地区返汝人员监控情况……

随着上级一道道战令接二连三地下发，防控形势越来越严峻，辖区3万多居民，25个有物业小区，46个三无小区，稍有不慎，后果将不堪设想，为了加强防控工作，充分发挥党员先锋模范作用，李新育连夜安排，多次上门做工作，在辖区三无小区中，先后成立了8个临时党组织，在党员干部的带领下，轮流值班，守护小区入口，有效的实现了“三无”小区的管控，使党旗始终飘扬在了防控第一线！

为了实现全民防控，打一场疫情防控人民战争，李新育还组织大家在辖区各个媒体平台发布《关于招募新型冠状病毒肺炎抗击志愿者的公告》，公告发出后，党员志愿者来了，退役军人志愿者来了，退休干部志愿者来了，群众志愿者来了……80多名志愿者陆续汇聚到了疫情防控大军中，在社区干部和志愿者的带动下，小区居民自发排班，轮流值班，众多三无小区实现了防控自治，切实做到了依靠群众，群防群控。

关键时刻当“先锋”，兄弟上阵战“疫魔”。 汝州市风穴路街道塔寺社区供图

药装在口袋中顾不上吃，年迈的老母顾不上看，父亲和社区的工作者起早贪黑、废寝忘食的工作，李峙昊、李鑫昊两兄弟看在眼里，记在心里，在得知社区招募志愿者后，兄弟俩瞒着父亲向塔寺社区党委递交了一份特殊的“请战书”，自愿加入到了社区“三无”小区志愿者服务团队。无论是社区各小区的排查防控，还是“三无”小区的定点值守、消毒防疫，面对严峻的疫情防控形势，在春节万家团圆的日子里，每天在小区疫情检测点上，总能看到他们的身影，用实际行动践行着自己的誓言。

2月5日上午，兄弟俩又带着自己的初心和使命，分别将自己积攒的5000元、3000元现金捐赠给市红十字会，希望能够通过自己的一份绵薄之力，向身处在抗疫一线的基层工作人员致以崇高的敬意。

他们说：“通过几天来的防疫志愿服务工作，深切的感受到了父亲及众多社区人员和党员志愿者们不畏辛劳、无私奉献的精神，自己也成长了许多，父亲是自己最好的榜样，能参加到这次志愿服务工作中，是值得珍藏一辈子的精神财富”。 在这场没有硝烟的“战疫”中，他们主动参与，力所能及地贡献着自己的力量，为防控疫情而战、为社区居民护航，竭尽全力的保卫着辖区居民的生命健康，让党旗在疫情防控的第一线高高飘扬！

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