来自基层的守护——疫情防控“我在岗”系列报道之四十八
爱情最美的模样：战疫一线新婚夫妻的“爱与坚守”
杨泳清给刘锦在防护服上写下“加油”
人民网北京3月15日电 2020年1月14日是湖北石首市东升镇卫生院内科医生刘锦和内科护士杨泳清结婚的一天，当他们还沉浸在新婚的喜悦中时，疫情来了。
新婚不到十天，夫妻俩便先后前往石首市第三人民医院、石首市双创中心隔离病区开展疫情救治工作。两人从男女朋友变成夫妻，再成为共同抗击新冠肺炎的战友，这一系列身份的转变，令他们应接不暇。
“从进入双创中心开始，每天都要面对很多病人，我在A栋五病区，我老婆在B栋二病区，虽然在同一隔离中心，但也基本见不着面。”刘锦无奈的说。
对此，身为妻子的杨永清并没有抱怨，她说：“虽然我们只能通过手机视频互道安好，但是我喜欢这种一起奋斗，一起努力的感觉，每天都元气满满。”
杨永清介绍，在隔离病房除了每天的常规治疗，雾化、监测生命体征、发放药品、消毒、心理疏导、采咽拭子、抽血等工作外，身为护士她还要操心患者的一日三餐、卫生打扫和消毒等工作。
“在病房一刻也不停，有时候给患者打针，防护镜会蒙上一层厚厚的雾气，什么都看不清。”杨泳清说，针对这个问题她已经找到了解决方法，就是在护目镜上抹上洗手液，效果就会好很多。
新婚期间就上一线，对杨永清和刘锦来说无疑是一次考验。刘锦所在的五病区也是异常忙碌，即使是在夜班，有时也会一次性收治好几位患者。但只要一有时间，他便会打视频给妻子杨永清加油打气。
“这段记忆是我人生最难忘的，一场疫情让我和妻子成为了战友，能共同携手战斗确实让我们更有力量。我们会一起战斗到最后，直到疫情结束，一起安全回家。”刘锦说。
说起自己的老公，杨永清幸福地表示：“这段时间有他在，我很安心。从步入这个行业开始，我们就已经随时做好了上一线的准备，这是作为医护人员义不容辞的责任。”
之一：武汉一线电力检修工：坚守岗位第13天 最想念家里香喷喷的饭菜
之十四：武汉同济医生伉俪：等疫情过后，爸爸妈妈接你回家吃热干面
之二十：武汉重症科医生：辗转3个重症定点医院 与死神“抢人”
之二十二：飞行员志愿者：我们都是城市的毛细血管 很小但很密集
之二十三：湖北荆州刑警：疫情是一场“大考” 我们必须随时“在线”
之二十九：运输司机的逆行48小时：深圳花已开，湖北的春天也会来临
之三十一：眼科教授17年后再当"住院医师":做好战"疫"基础工作,我能行
之三十三：心理危机干预专家：驱散阴霾 筑起战疫心理“防火墙”
之三十八：方舱医院护士：赠人玫瑰、手留余香 这是我一生的财富
之四十：7岁患童画笔下的护士们：从“时髦小姐姐”变身“大白超人”
防疫动态：
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn