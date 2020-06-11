慈铭援鄂医疗队赴海南开启疗养之旅

中新网海南新闻6月11日电(凌楠)疫情袭来，披甲上阵；疫散花开，畅游海南。近日，慈铭体检抗疫医疗队一行50余人抵达海南，开启海南五天四晚康养之旅。

援鄂医疗队队员到达海口美兰机场合影。慈铭集团供图

据了解，今年2月，慈铭集团响应号召援鄂抗疫，组建25名医护前往武汉支援。为致敬这些英雄医护，慈铭集团策划了此次“有你在就是蓝天” 海南康养活动，旨在为一线抗疫人员提供全方位国际疗养服务。

“作为医护人员，该往前冲的时候就往前冲。” 医疗队队长张翠翠回忆，接到支援武汉号召时间紧，任务重，身为医务工作者的她第一时刻报名去一线，舍小家顾大家。

援鄂医疗队队员。慈铭集团供图

“在这场史无前例的抗疫阻击战中，由25名医护人员组成的慈铭援鄂医疗队和全国其它援鄂医疗队并肩作战，你们冲在一线，奋战在先，圆满完成任务，全员零感染，值得祝贺。”9日，在欢迎仪式上，海南省医政医管局局长张巍代表海南省卫健委对慈铭集团援鄂抗疫的全体队员以及家属来海南疗养表示欢迎。张巍介绍，海南也有22名社会办医疗机构的医务人员随海南省援鄂医疗队逆行而上驰援湖北，其中就有慈铭博鳌国际医院的护士。

张巍说，各省援鄂医疗队回撤后，海南向全国发出了邀请，欢迎所有援鄂和抗疫医疗队来海南疗养。

援鄂抗疫医疗队参观慈铭博鳌国际医院。慈铭集团供图

“火线入党”的医疗队队员周芳芳介绍，她对此次行程充满期待，这是她第一次在夏天来到海南，与冬天来海南有着不一样的感受。“海南很美，很高兴这次能带家人来海南轻松度假。”

10日，援鄂医疗队员一行参观“先行区规划馆”和“永不落幕器械展”，进一步了解博鳌先行区发展。随后在慈铭博鳌国际医院就国际医疗项目进行了交流分享。

根据行程安排，11日、12日，援鄂医疗队员一行还将游览博鳌亚洲论坛会址、红色娘子军纪念园、南海博物馆、天涯海角等地。(完)